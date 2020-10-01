Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Ситимобил запускает промокоды для бизнеса на покрытие поездок клиентам и партнерам

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Агрегатор такси «Ситимобил» предложит B2B-клиентам сервис для субсидирования поездок. Компании смогут приобретать промокоды для полного или частичного покрытия стоимости поездок своих клиентов, партнеров или сотрудников.

«Ситимобил» стал первым игроком на российском рынке, который запускает такую услугу для бизнеса. Агрегатор предлагает компаниям принять участие в закрытом тестировании сервиса, после чего инструмент будет доступен всем B2B-клиентам на рынке. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте «Ситимобил».

Продукт станет частью платформы «Ситимобил для бизнеса» — сервиса корпоративного такси и доставки для компаний. В рамках нового сервиса B2B-клиенты «Ситимобил» смогут самостоятельно создавать бонусные поездки в корпоративном кабинете с возможностью регулирования периода действия промокодов, бюджета, тарифов и геолимитов на поездки. Сервис промокодов нацелен на решение различных задач бизнеса, таких как: привлечение клиентов в точки продаж, трансфер партнеров на мероприятия или компенсации поездок сотрудникам в офис или на встречу.

«Мы продолжаем развивать инструменты для бизнеса: очевидно, что сама по себе услуга корпоративного такси не закрывает все задачи, которые могут стоять перед бизнесом — в частности, заказывать такси партнерам, подрядчикам или клиентам не всегда удобно. Новый сервис позволит за счет субсидирования поездок развивать бизнес и привлекать новых клиентов. Например, в тех сферах, где физическое присутствие клиента обязательно, а маркетинг прикладывает усилия для того, чтобы клиент оказался в точке продаж», — сказал Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил».

Субсидии на поездки помогут привлекать новых клиентов, а также позволят компаниям закрывать воронку продаж в офисах, упрощая и делая относительно бесшовным переход клиента из онлайна в офлайн. Таким образом, «Ситимобил» предложит корпорациям полноценный инструмент для развития бизнеса.

Другие материалы рубрики

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android

«Яндекс» закрывает офис в Турции

Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан

У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Как смартфоны считают ваши шаги

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра