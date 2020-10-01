Ситимобил запускает промокоды для бизнеса на покрытие поездок клиентам и партнерам

Агрегатор такси «Ситимобил» предложит B2B-клиентам сервис для субсидирования поездок. Компании смогут приобретать промокоды для полного или частичного покрытия стоимости поездок своих клиентов, партнеров или сотрудников.

«Ситимобил» стал первым игроком на российском рынке, который запускает такую услугу для бизнеса. Агрегатор предлагает компаниям принять участие в закрытом тестировании сервиса, после чего инструмент будет доступен всем B2B-клиентам на рынке. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте «Ситимобил».

Продукт станет частью платформы «Ситимобил для бизнеса» — сервиса корпоративного такси и доставки для компаний. В рамках нового сервиса B2B-клиенты «Ситимобил» смогут самостоятельно создавать бонусные поездки в корпоративном кабинете с возможностью регулирования периода действия промокодов, бюджета, тарифов и геолимитов на поездки. Сервис промокодов нацелен на решение различных задач бизнеса, таких как: привлечение клиентов в точки продаж, трансфер партнеров на мероприятия или компенсации поездок сотрудникам в офис или на встречу.

«Мы продолжаем развивать инструменты для бизнеса: очевидно, что сама по себе услуга корпоративного такси не закрывает все задачи, которые могут стоять перед бизнесом — в частности, заказывать такси партнерам, подрядчикам или клиентам не всегда удобно. Новый сервис позволит за счет субсидирования поездок развивать бизнес и привлекать новых клиентов. Например, в тех сферах, где физическое присутствие клиента обязательно, а маркетинг прикладывает усилия для того, чтобы клиент оказался в точке продаж», — сказал Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил».

Субсидии на поездки помогут привлекать новых клиентов, а также позволят компаниям закрывать воронку продаж в офисах, упрощая и делая относительно бесшовным переход клиента из онлайна в офлайн. Таким образом, «Ситимобил» предложит корпорациям полноценный инструмент для развития бизнеса.