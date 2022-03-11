Такси «Ситимобил» неожиданно прекратило существование

Сбербанк и VK неожиданно приняли решение о закрытии агрегатора такси «Ситимобил», выступавшего одним из лидеров рынка. Причины данного решения не раскрываются.

«Ситимобил» уходит с рынка

Акционеры агрегатора такси «Ситимобил» приняли решение о прекращении его работы. Пресс-служба «Ситимобил» подтвердила CNews эту информацию, отказавшись от дополнительных комментариев.

Как создавался и перепродавался «Ситимобил»

Компания «Ситимобил» была основана в 2007 г. Арамом Аракеляном. В 2018 г. «Мегафон» и Mail.ru Group вложили в компанию $35 млн, получив в ней долю размером 33%. «Мегафон» принадлежит холдингу USM Алишера Усманова. На тот момент Mail.ru Group была подконтрольна USM и «Мегафону».

В 2019 г. Mail.ru Group договорилась со Сбербанком, на тот момент входившим в число его акционеров, о создании на паритетной основе совместного предприятия для развития offline-2-online проектов - «О2О Холдинг». В него вошли «Ситимобил», агрегатор доставки еды из ресторанов «Самокат», каршеринговый сервис YouDrive и другие проекты.

Сбербанк и VK неожиданно приняли решение о закрытии агрегатора такси «Ситимобил»

В рамках соответствующего соглашения Mail.ru Group взяла на себя обязательство увеличить свою долю в «Ситимобиле» до 75%. На момент завершения сделки по созданию «О2О Холдинг» его доля в «Ситимобиле» достигла 95%. В 2021 г. Mail.ru Group была переименована в VK и перешла под контроль структур, связанных с «Газпромом».

«Мегафон» продал принадлежавшие ему 5,9% акций «Ситимобила» за 962 млн руб. То есть вся компания была оценена в 16,4 млрд руб. Далее был проведен ряд допэмиссий, после чего доля «Мегафона» сократилась до 2,6%.

Успешное развитие «Ситимобил»

В 2021 г. «О2О Холдинг» приобрел еще 2% в «Ситимобил» у Арама Аракеляна, который покинул компанию. Доля «О2о Холдинг» в компании достигла 97,4%. Также каршеринговый сервис YouDrive был присоединен к «Ситимобил» и переименован в «Ситидрайв». Сейчас утверждается, что «Ситидрайв» продолжит работу.

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«Ситимобил» демонстрировал неплохие показатели роста. В 2020 г. число поездок, совершенных пользователями «Ситимобил», составило 185 млн, увеличившись за год более чем в три раза. Выручка компании составила 46 млрд руб., увеличившись за год в два раза. В некоторых регионах присутствия доля «Ситимобил» составляла 30%.