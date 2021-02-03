«Ситимобил» запускает медосмотры для водителей с использованием телемедицины

«Ситимобил» запускает бесплатные медицинские осмотры для водителей при помощи специального терминала дистанционных медосмотров. Терминал позволит получить информацию по таким важным показателям состояния здоровья как давление, пульс, температура, уровень концентрации остаточных паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также внимательность. Пилотный проект поможет протестировать технологию для дистанционного прохождения предрейсовых медосмотров в будущем.

С 3 февраля 2021 г. «Ситимобил» приглашает водителей партнеров пройти бесплатные медицинские осмотры в Доме такси. Они будут проводиться при помощи специального терминала, спроектированного и произведенного компанией ADMK. На месяц пространство Дома такси превратится в площадку по проведению осмотров водителей с использованием современных цифровых технологий.

Для прохождения дистанционного медицинского осмотра водителю нужно просто ввести свои логин и пароль (в будущем идентификация будет происходить с помощью Face ID), затем поместить руку в терминал, нажать кнопку старта и следовать интерактивным инструкциям на экране. Результаты измерений будут оценены медицинским специалистом, который в режиме онлайн сможет проконсультировать водителя в случае выявления отклонений параметров состояния здоровья от нормы. Терминал позволит получить информацию по таким важным показателям состояния здоровья как давление, пульс, температура, уровень концентрации остаточных паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, водители смогут пройти тест на внимательность на основе таблицы Горбова-Шульте, оценивающий скорость переключения внимания.

На текущий момент полученные с помощью устройства результаты медосмотра нельзя использовать для путевого листа, но водители смогут одними из первых высказать свое мнение о работе терминала, пройдя анкетирование. Это позволит получить разностороннюю оценку сервиса и оценить потенциал проекта.

В терминале используется программное обеспечение с тонометром, алкотестером, медицинским инфракрасным термометром. Дальнейшее развитие системы предполагает использование нейросети, которая будет учиться принимать данные, сортировать и передавать их врачу. Уровень точности диагностики соответствует требованиям законодательства.

«Сейчас активно обсуждают использование телемедицины для проведения медицинских осмотров на законодательном уровне. Мы решили поддержать инициативу и предоставить пространство Дома такси для пилотного проекта по проведению дистанционных медосмотров. Это отличная возможность обкатать технологию и понять, как мы можем сделать прохождение осмотров удобным и доступным всем водителям», — отмечает исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Водители смогут сравнить удобство и эффективность автоматизированного осмотра и привычных им ежедневных осмотров в специализированном медицинском учреждении*.

«В транспортной отрасли охрана труда и здоровья всегда требовала повышенного внимания руководителей с точки зрения оптимизации затрат, соблюдения нормативных требований и правил проведения, поскольку человеческий фактор зачастую приводил к их нарушениям. В ходе этого эксперимента наша совместная задача показать, что соблюдение правил и требований при помощи передовых технологий выгодно для работодателей-таксопарков и удобно для водителей. Мы хотим, чтобы прохождение осмотров стало легким, удобным и давало водителю дополнительные преимущества в глазах потребителей его услуг», — отмечает генеральный директор ADMK Ирина Чиганашкина.

Оценка параметров состояния здоровья для водителей будет осуществляться бесплатно с 01 февраля 2021 г. по будням с 10:00 до 18:00 на 2 этаже Дома такси рядом с метро Технопарк по адресу: проспект Андропова, 18, к. 7 (в порядке живой очереди). Количество осмотров, которые могут пройти водители, не ограничено.