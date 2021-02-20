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В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сервис «Ситимобил» добавил в приложение опцию заказа такси для другого человека – «Закажи другу». Согласно опросу «Ситимобил», чаще всего пользователи вызывают такси родителям (30%), супругам (23%), друзьям (16%) или детям (12%).

Пассажиры, которым заказывают такси, как правило, едут в гости, в больницу или на работу, либо возвращаются из гостей, с работы, с вокзала, из больницы или с концерта. Еще одна из причин заказа такси другому человеку — поездка из области и в другой город. Пассажиры, которым заказывают такси, чаще всего едут по обычному маршруту (из одной точки в другую), но случаются и поездки с несколькими остановками. Как правило, это передвижения между центром и дальними районами города.

Среди самых популярных причин заказа такси для другого человека пользователи называли удобство, привычку и временно не работающий общественный транспорт. Также пользователи часто вызывают такси для близких людей, если тем нездоровится.

«Опция “Закажи другу” пользовалась большим спросом в службе поддержки: пользователи часто просили ее добавить. Кроме того, много людей звонили в колл-центр, чтобы заказать такси для другого человека. Чтобы снизить нагрузку на колл-центр и удовлетворить запрос пользователей, мы запустили опцию “Закажи другу”. Теперь в Ситимобил удобно заказать такси для самых дорогих людей», — рассказал исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

Воспользоваться опцией «Закажи другу» очень просто: нужно указать адрес или сдвинуть метку на карте в нужное место; добавить номер телефона того, кто поедет. На этот номер придет SMS с информацией о поездке и ссылкой на карту, чтобы видеть где сейчас едет машина; выбрать, кто заплатит за поездку: если оплачивать будет пассажир, то нужно поменять способ оплаты на наличные.



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