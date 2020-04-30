«Ситимобил» начал доставлять заказы «Сбермаркета» в Москве

Агрегатор такси «Ситимобил» будет доставлять заказы сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет». Заказ можно сделать в приложении «Сбермаркет». Часть заказов будут попадать к водителям, подключенным к «Ситимобилу».

На начальном этапе водители, подключенные к «Ситимобилу», будут доставлять заказы для клиентов «Сбермаркета» в отдельных районах Москвы. В «Сбермаркете» отмечают, что в столице сохраняется высокий спрос на доставку продуктов — и сотрудничество с «Ситимобилом» расширит операционные возможности сервиса доставки продуктов в период, когда большая часть москвичей соблюдает рекомендации по социальному дистанцированию.

«Сейчас, когда многие наши пользователи остаются дома, доставка продуктов является жизненно необходимой опцией, и мы рады, что теперь "Ситимобил" поможет им получать заказы "Сбермаркета" еще быстрее, чем раньше. Несколько недель назад мы также запустили новый тариф "Доставка", с которым пользователи "Ситимобила" могут передавать друг другу различные посылки. Подобные новые продукты и синергия с проектами из экосистем Сбербанка и Mail.ru Group позволят водителям, подключенным к "Ситимобилу", частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки», — сказал исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.

«Сотрудничество "Сбермаркета" и "Ситимобила" — это пример синергии и эффективности компаний в рамках совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group. Сегодня работа команды "Сбермаркета" имеет особую социальную важность, и мы возлагаем большие надежды на новый проект: это поможет предоставить доступ к услугам доставки товаров первой необходимости ещё большему числу людей», — сказал операционный директор «Сбермаркета» Артур Саркисов.