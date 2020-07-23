«Ситимобил» увеличил оборот во II квартале в 1,8 раз до 7,6 млрд рублей

Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил результаты работы за II квартал 2020 года. Число поездок, совершенных через агрегатор с апреля по июнь, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 35,7 млн. Оборот сервиса по итогам II квартала вырос в 1,8 раз в годовом исчислении – до 7,6 млрд рублей.

Несмотря на неблагоприятные последствия пандемии COVID-19, в июне количество заказов полностью восстановилось, а в июле показало рост на 6% по сравнению с периодом до введения ограничений.

Среднее ежемесячное количество активных пользователей «Ситимобил» по итогам полугодия выросло в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на пике составляло 3,4 млн человек.

Значительный вклад в восстановлении поездок пришелся на услугу доставки, запущенную в апреле 2020 года. Доставкой пользуются B2C и B2B-клиенты, в пиковые дни количество заказов превышает 10 тыс. Среди партнеров, которые сотрудничают с «Ситимобил» по доставке, Delivery Club, FARШ, «СберМаркет» и другие. Интеграция планируется с такими компаниями как «СберЛогистика», «Юла», «Самокат», AliExpress Россия.

Существенный рост во II квартале показал сервис «Такси ВКонтакте». В июне пользователи совершили с его помощью более 700 000 поездок — в 1,5 раза больше, чем в апреле. В пиковые дни на «Такси ВКонтакте» приходилось до 10% от общего объема поездок в «Ситимобил». В планах на ближайший квартал — увеличить объёмы бизнеса «Такси ВКонтакте» как минимум в 2 раза.

В начале июня «Ситимобил» запустился в Тюмени, это первый город с населением более 500 000 человек, запущенный за время пандемии. Также сервис расширил зону покрытия в Ленинградской и Московской областях. На конец II квартала «Ситимобил» работает в 23 регионах (примерно 40% населения России), региональная экспансия продолжится в III квартале. В 17 из 23 городов «Ситимобил» занимает вторую позицию по доле рынка, в большинстве городов-миллионников рыночная доля агрегатора превышает 20%.

«Несмотря на шоковые явления, связанные с COVID-19, по итогам 2020 года «Ситимобил» ожидает роста поездок более чем в 3 раза (до >230 млн). Во II квартале мы продолжаем улучшать положительную юнит-экономику в Москве и Московской области. Ряд других регионов также приближается к положительной юнит-экономике. В целом по платформе мы улучшили поступления на одну поездку на 50% (май к марту). Мы рассчитываем на уверенное продолжение роста сервиса за счет новых продуктов, дальнейшей региональной экспансии, развития сервиса «Такси ВКонтакте» и партнерств внутри экосистем Сбербанка и Mail.ru Group», — сказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.