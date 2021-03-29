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«Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса

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Корпоративные клиенты «Сбера» получат доступ к сервису заказа корпоративных поездок и доставки для бизнеса «Ситимобил», который входит в экосистему «Сбера». Сервис заказа корпоративного такси появился в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес». Он поможет предпринимателям решить транспортные и логистические задачи бизнеса: например, организовывать поездки сотрудников в офис или на встречу, отправлять доставкой товары клиентам, заказывать трансфер для партнеров и пр.

Сотрудничество «Сбербизнес» и «Ситимобил» в рамках экосистемы «Сбера» позволит максимально сократить и упростить процедуру подключения: чтобы завести личный кабинет и совершить первые корпоративные заказы, предпринимателю достаточно войти в «Сбербизнес» для подключения сервиса и ввести в личном кабинете номера телефонов сотрудников. К личному кабинету автоматически привяжется расчетный счет для оплаты поездок и доставки. Вносить предоплату не потребуется — деньги будут списываться напрямую со счёта.

Сразу после подключения клиент сможет управлять поездками и доставкой в личном кабинете сервиса. «Корпоративное такси» позволяет пользователю добавлять и настраивать права сотрудников, задавать лимиты на поездки по дням недели или адресам, устанавливать бюджеты для отдельных сотрудников и отделов. Инструмент позволит контролировать расходы, маршруты и историю заказов, а также выгружать финансовые документы и статистику.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Новый нефинансовый сервис в интернет-банке «Сбербизнес» станет отличным дополнением в линейке услуг категории «В помощь бизнесу». Раньше транспортные и логистические услуги на постоянной основе были прерогативой крупных компаний. Сервис «Корпоративное такси» делает их доступными малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям за счёт простой процедуры подключения и дистанционной схемы управления услугами».

Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил», сказал: «Мы продолжаем развивать сервисы корпоративного такси и доставки для компаний на платформе «Ситимобил для бизнеса». Сотрудничество в рамках экосистемы Сбера позволяет быстро находить решения на стыке наших продуктов, которые будут интересны b2b-клиентам и помогут им в самых разных задачах: от организации поездок сотрудников и трансфера партнеров до экспресс-доставки заказов клиентам».

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