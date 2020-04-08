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Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что пользователи сервиса VK Taxi сделали более одного миллиона заказов. Сервис был впервые запущен в тестовом режиме летом 2019 года агрегатором такси «Ситимобил» на базе платформы VK Mini Apps в мобильном приложении «Вконтакте», и позволяет вызывать и оплачивать такси прямо в соцсети. Активное развитие сервиса пришлось на конец 2019 года, одновременно с интенсивной региональной экспансией «Ситимобил». Главная особенность мини-приложения — интеграция с социальными функциями VK. Через VK Taxi также можно передать с водителем такси посылки и ценные вещи, воспользовавшись новым тарифом «Доставка».

Уже продолжительное время «Вконтакте» развивается как суперприложение — в ней доступны не только сервисы для общения, но и музыка, игры, мини-приложения, финансовые инструменты. В этом году Mail.ru Group объявила, что «Вконтакте» станет центром объединенной экосистемы, куда при помощи VK SuperAppKit будут интегрирована программа лояльности Combo, голосовой помощник «Маруся», платежный сервис VK Pay, платформа для приложений VK Mini Apps, на основе которой сторонние разработчики могут создавать свои приложений внутри супераппа. «Ситимобил» стал одним из первых участников экосистемы Mail.ru Group, который успешно интегрировал свой сервис в суперапп «Вконтакте».

VK Taxi доступен пользователям во всех городах присутствия «Ситимобил», а это более 20 городов за пределами Москвы и Подмосковья, включая все города-миллионники. Самыми активными пользователями VK Taxi среди регионов России стали жители Тольятти, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Челябинска. В настоящее время основная аудитория сервиса — это активные молодые люди, которых интересуют недорогие, но частые передвижения по городу.

«Сервис VK Taxi — это уникальный проект на рынке. Это первый и на данный момент единственный в России пример интеграции одного из ведущих сервисов заказа такси в крупнейшую российскую социальную сеть. Мы положительно оцениваем текущую динамику спроса и продолжаем работать над улучшением пользовательского опыта, чтобы наши клиенты могли максимально комфортно решать свои повседневные задачи. На примере VK Taxi мы видим синергетический эффект от сотрудничества в рамках экосистемы. Для нас это возможность обмениваться экспертизой, максимально эффективно использовать технологический потенциал и предлагать пользователям новые интересные решения на стыке разных продуктов», — сказал Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил».

««Вконтакте» продолжает развиваться в качестве суперприложения. Наша основная цель — быстро и просто решать важнейшие задачи пользователей — особенно такие популярные, как заказ такси. После масштабного обновления суперприложения вызвать водителя можно буквально за несколько секунд. Ничего не нужно отдельно устанавливать, всё происходит прямо в VK. Мы видим большой потенциал развития нашей коллаборации с «Ситимобил» и продолжим вместе с коллегами активно работать над проектом», — сказал Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков «Вконтакте».

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