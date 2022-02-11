«Ситимобил» добавил в приложение для водителей автомобильные мойки

Сервис городской мобильности «Ситимобил» добавил новую функцию в приложение «Ситистарт» для водителей – партнёров сервиса: теперь на карте города стали доступны мойки для автомобилей.

В феврале в приложении для водителей «Ситистарт» («Ситимобил» для водителей) на интерактивных картах городов стали доступны мойки самообслуживания, оплатить которые водители такси могут напрямую из личного кабинета, не дожидаясь вывода средств на свой счет. Доступ к мойкам для водителей партнеров «Ситимобил» работает по аналогии с бесконтактной заправкой: достаточно выбрать пост на мойке самообслуживания, со счета в приложении начислить нужную сумму и провести оплату.

Специально к запуску новой функции в приложении для водителей, сервис городской мобильности «Ситимобил» провёл опрос среди 1,7 тыс. активных пользователей такси и выяснил, как часто пассажиры обращают внимание на внешний вид и чистоту автомобилей и что говорит о водителе состояние его авто. Почти 40% участников опроса уверены, что водители грязных авто водят агрессивно и опасно, а водителям в чистых автомобилях пользователи готовы оставлять больше чаевых.

Чистый автомобиль –– показатель заботы о клиенте, считают 49% опрошенных пассажиров. 37% участников исследования убеждены, что чистый и аккуратный внешний вид автомобиля такси свидетельствует о том, что у водителя высокий рейтинг. Именно немытые автомобили такси чаще останавливают сотрудники ДПС –– в этом убеждены 15% опрошенных.

Больше всего (42,4%) пассажиров такси раздражает испачканная одежда из-за немытых порогов или дверей авто. Треть (32,4%) активных пользователей такси чаще обращают внимание на состояние салона и запахи –– каждый пятый (20,4%) пассажир готов отказаться от поездки, если в салоне неприятно пахнет.

Только 14% пассажиров не обращают внимание на внешний вид такси. Абсолютное большинство опрошенных убеждено, что чистота автомобиля –– личная ответственность таксиста (а не таксопарка или агрегатора). Чаще всего водители такси, действительно, моют авто самостоятельно.