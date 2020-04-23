«Ситимобил» объявила результаты работы за первый квартал 2020

Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил результаты работы за первый квартал. Несмотря на ситуацию, связанную с распространением вируса СOVID-19, в I квартале 2020 года «Ситимобил» удалось нарастить количество поездок в 3,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общее число поездок по итогам первых трех месяцев 2020 года достигло 39,5 млн.

В I квартале «Ситимобил» закрепил свой статус федерального игрока на рынке такси, выйдя в три новых города-миллионника: Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград. На сегодняшний день агрегатор работает в 47 городах России, в том числе во всех городах с населением более миллиона человек. В большинстве из них сервис занимает второе место на рынке по количеству поездок. Региональная экспансия позволила «Ситимобил» существенно ускорить рост и нивелировать негативные последствия снижения спроса на поездки во время введения режима самоизоляции в Москве и Московской области. В большинстве регионов, где работает «Ситимобил», спрос остается относительно стабильным.

Еще одним заметным драйвером роста стал запуск сервиса VK Taxi, который в последние недели первого квартала быстро увеличил темпы роста за счет обновления маркетинговых и основных продуктов. Пользователи «Вконтакте» совершили с его помощью более 1 миллиона поездок всего за несколько месяцев.

«Ситимобил» также показал рост с точки зрения юнит-экономики. В течение I квартала юнит-экономика была положительной в Москве и Московской области. В среднем по платформе поступления на одну поездку (комиссия «Ситимобил» за вычетом субсидий водителям и клиентам) увеличились примерно 30% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Мы рады, что смогли сохранить темпы роста, о которых заявляли в начале года, несмотря на ситуацию с коронавирусом и введением режима самоизоляции и пропускного режима в ряде регионов. В настоящее время мы рассматриваем несколько сценариев развития ситуации. Тем не менее мы рассчитываем продолжить показывать положительную динамику нашего бизнеса не только за счет роста в регионах, но и за счет развития продукта. В этом квартале мы в кратчайшие сроки запустили доставку, и в настоящий момент работаем над интеграцией в нее партнерских продуктов из экосистем Mail.ru Group и Сбербанка. Вскоре услуга будет доступна не только нашим конечным клиентам, но и бизнес-партнерам. Дальнейшая диверсификация предлагаемых услуг, в том числе за счет взаимодействия с акционерами и другими подразделениями в рамках O2O-платформы позволит нам продолжить рост и укреплять позиции на рынке такси», — сказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

«Ситимобил» предпринял многочисленные меры для оказания поддержки партнерам, водителям, клиентам и обществу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Создан фонд поддержки водителей, которым был поставлен диагноз COVID-19, запущены станции дезинфекции автомобилей и установлены пластиковые разделительные барьеры в салоне автомобиля, чтобы исключить контакт водителя и пассажира.

Компания начала предоставлять бесплатные поездки врачам, донорам крови и волонтерам, а также ежедневные скидки всем пассажирам (до 30%) на поездки из дома и обратно. Запущен тариф «Доставка» во всех регионах присутствия «Ситимобил». В стадии разработки находится ряд проектов по интеграции сервисов доставки, работающих в Экосистеме и за ее пределами.

Формирование стратегического партнерства с компанией Gett. Водители «Ситимобил» получают заказы от приложения Gett rider, что поможет максимально задействовать водителей, и увеличить их почасовой доход во время вспышки эпидемии.