ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стало возможно благодаря интеграции услуг эквайринга от платежных сервисов в «Мой налог». Об этом CNews сообщили представители «Иннополиса».

Первым, у кого получилось реализовать подобный функционал, стал резидент ОЭЗ «Иннополис» — компания ООО «Монета лабс». Именно ее софт лежит в основе НКО «Монета» (ООО), ставшей пока единственным партнером ФНС.

«Сегодня в России зарегистрировано более 5 млн самозанятых, и их количество продолжит расти. Хоть по закону самозанятые не обязаны покупать кассу, они должны выдавать чеки покупателям и заносить все доходы в приложении “Мой налог”. Новый платежный функционал “Мой налог” будет востребован среди работающих офлайн или не имеющих сайта. Например, в бьюти-индустрии, копирайтинге или аренде квартир. Им не придется дополнительно подключаться к платежным сервисам — все можно будет делать сразу в приложении», — отметил Сергей Смирнов, директор по развитию бизнеса компании «Монета лабс».

До обновления самозанятые могли регистрировать доходы и отправлять чеки двумя способами: вручную в приложении «Мой налог». Но в этом случае была вероятность что-то забыть; автоматически — используя сторонний платежный сервис, функционал которого позволяет передавать данные о поступлениях в ФНС и отправлять чеки покупателям. Но для этого у самозанятого должна быть онлайн-площадка для продаж: сайт или страница в соцсети.

Теперь самозанятым не надо подключать дополнительные сервисы и регистрировать доход вручную. Они могут отправлять счета на оплату из приложения, а чеки формируются и отправляются покупателю автоматически. При этом деньги на карту самозанятому приходят сразу после оплаты.

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Как показал опрос, проведенный среди самозанятых, начавших использовать новый функционал приложение «Мой налог», такой способ приема платежей стал быстрее, проще и понятнее — так ответили 67% опрошенных. Кроме того, 63% отметили, что давно искали подобное решение, а 20% рассказали, что использовать такой способ оплаты за свои товары и услуги их попросили сами покупатели.

Чтобы выставить счет на оплату в приложении необходимо выбрать платежного агента, который будет участвовать в переводе денег от плательщика к получателю, заполнить детали продажи, сформировать счет и отправить его покупателю любым удобным способом — в мессенджере или по электронной почте. Как только покупатель сделает платеж, ему придет чек от ФНС, а сумма платежа учтется в доход самозанятого и будет переведена на банковский счет самозанятого.

Первыми новый функционал попробовали самозанятые Татарстана. Сейчас он доступен во всех регионах России.