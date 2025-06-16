Обновленный сервис банк-клиент RS-Interbank Business прошел регистрацию в Роспатенте

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор (группа РСХБ), зарегистрировала обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Business в Роспатенте. Номер свидетельства – №2025663949.

Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-юридических лиц разработан на российском стеке технологий, дополнен современным фронтальным решением и обеспечен усиленными функциями отказоустойчивости.

Владелец продукта дистанционное банковское обслуживание R–Style Softlab Ирина Лобзиинева сказала: «Мы предлагаем клиентам новую, легкую и современную платформу с широкими возможностями мобильного банкинга. Уверены, что решение особенно оценят наши клиенты из СМБ-сегмента».

В новой базовой версии сервиса ДБО ЮЛ представлен весь необходимый набор опций для ежедневного обслуживания корпоративных клиентов банка, при этом функциональность и набор пользовательских сценариев могут быть расширены за счет добавления микросервисных модулей и интеграции с любыми внешними решениями.

В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлены: широкий набор готовой функциональности (платежи, переводы, счета, кредиты, депозиты, зарплатный проект и современные инфосервисы), осуществление платежей в национальной и иностранной валютах, возможность синхронизации набора доступных операций и пользовательских сценариев для интернет-версии, мобильного клиента и PWA-версии, а также сценарии масштабирования и развития за счет открытого API. Также в новом решении доступна реализация пользовательских сценариев со счетом цифрового рубля.