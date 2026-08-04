«Конфидент» и R-Vision расширяют технологическое сотрудничество Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и центр защиты информации группы компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о ра

Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock Positive Technologies и ЦЗИ ГК «Конфидент» объявили об успешном завершении испытаний собственных продуктов. Компании подтверд

«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock Компания «Фэм», российский производитель и поставщик электроники, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» объявили о завершении тестирования совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средс

«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус» ЦЗИ ООО «Конфидент» успешно завершил научно-исследовательскую работу, выполненную по заказу Научно-тех

Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock Компании «Газинформсервис» и «Конфидент» в рамках технологического партнерства создали комплексный импортонезависимый стек

«Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений Компания «Аквариус», российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» завершили тестирование совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами довер

«Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности АО «Эшелон Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления со

«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0 «Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информац

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0 ля сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ «Конфидент». Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии средства защиты информации для ОС семейства L

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock ботчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешн

«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России. В новой версии средства доверенной загрузки уровня платы расширения добавили

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей авили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и переходов для анализа поведения пользователей, а также расширили DDoS-защиту. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент». Внедрение нейронной сети для анализа входящего трафика В дополнение к сигнатурному методу защиты от атак на веб-ресурсы была разработана и внедрена нейронная сеть для анализа входящ

Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и группа компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о на

«Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты ин

Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС» Компании «Конфидент» и «Ред Софт» сообщают об успешном завершении тестов совместной работы операционной

Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas

«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt «Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци

Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0 «Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа

Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам

«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С») ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р

«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура

Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совме

«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8

«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации «Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные fla

«Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации «Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации

«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К «Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входя

«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или

«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк

«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК «Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации

Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас

«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертифи

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Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д." Компании "Аладдин Р.Д." и "Конфидент", российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом вза

«Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей Программное решение СКН (средство контроля съемных носителей информации) производства компании «Конфидент» проходит сертификацию во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Конфиденте». План

«Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией» Департамент автоматизации строительных компаний «1С:Бухучет и Торговля» представила результаты проекта в строительной компании «Конфидент». Создание комплексной системы на базе решения «1С:Управление строительной организацией» позволило за короткий срок укрепить стержневые бизнес-процессы строительной организации. Среди

"Конфидент" версифицировал "Исток" Производственно-коммерческий центр (ПКЦ) «Конфидент» объявил о версификации «Истока» — программного комплекса, предназначенного дл