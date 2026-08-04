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Конфидент ЦЗИ Конфидент Центр защиты информации Конфидент-Интеграция
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 56 дел, на cумму 14 671 707 315 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.08.2026
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«Конфидент» и R-Vision расширяют технологическое сотрудничество
Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и центр защиты информации группы компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о ра
|02.06.2026
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Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock
Positive Technologies и ЦЗИ ГК «Конфидент» объявили об успешном завершении испытаний собственных продуктов. Компании подтверд
|29.05.2026
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«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock
Компания «Фэм», российский производитель и поставщик электроники, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» объявили о завершении тестирования совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средс
|31.03.2026
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«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус»
ЦЗИ ООО «Конфидент» успешно завершил научно-исследовательскую работу, выполненную по заказу Научно-тех
|25.03.2026
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Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock
Компании «Газинформсервис» и «Конфидент» в рамках технологического партнерства создали комплексный импортонезависимый стек
|25.02.2026
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«Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений
Компания «Аквариус», российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» завершили тестирование совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами довер
|03.02.2026
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«Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности
АО «Эшелон Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления со
|15.01.2026
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«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0
«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информац
|15.01.2026
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2
«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных
|14.08.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0
ля сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ «Конфидент». Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том
|16.07.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования
«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии средства защиты информации для ОС семейства L
|05.06.2025
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Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock
ботчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешн
|28.04.2025
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«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования
Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10
|31.03.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России
Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России. В новой версии средства доверенной загрузки уровня платы расширения добавили
|26.03.2025
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей
авили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и переходов для анализа поведения пользователей, а также расширили DDoS-защиту. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент». Внедрение нейронной сети для анализа входящего трафика В дополнение к сигнатурному методу защиты от атак на веб-ресурсы была разработана и внедрена нейронная сеть для анализа входящ
|06.02.2025
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Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных
R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и группа компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о на
|04.02.2025
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«Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС
ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты ин
|22.11.2024
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Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»
Компании «Конфидент» и «Ред Софт» сообщают об успешном завершении тестов совместной работы операционной
|29.10.2024
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Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости
ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas
|22.02.2024
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«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt
«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци
|14.02.2024
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Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0
«Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа
|22.11.2023
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Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам
|06.07.2023
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«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»)
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р
|03.07.2023
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«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура
|03.10.2022
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Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock
азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совме
|11.02.2022
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«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C
ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8
|23.06.2020
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«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные fla
|05.06.2020
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«Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации
|03.07.2019
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«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К
«Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входя
|27.07.2018
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«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или
|03.04.2017
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«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock
Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк
|13.03.2017
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«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК
«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации
|28.02.2017
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Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart
ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас
|30.12.2016
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«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock
Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертифи
|23.09.2016
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«Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux
Компания «Конфидент» выпустила универсальную лицензию на использование Dallas Lock 8.0-К или Dallas Loc
|01.08.2016
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Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д."
Компании "Аладдин Р.Д." и "Конфидент", российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом вза
|28.08.2015
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«Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей
Программное решение СКН (средство контроля съемных носителей информации) производства компании «Конфидент» проходит сертификацию во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Конфиденте». План
|23.04.2012
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«Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией»
Департамент автоматизации строительных компаний «1С:Бухучет и Торговля» представила результаты проекта в строительной компании «Конфидент». Создание комплексной системы на базе решения «1С:Управление строительной организацией» позволило за короткий срок укрепить стержневые бизнес-процессы строительной организации. Среди
|25.01.2006
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"Конфидент" версифицировал "Исток"
Производственно-коммерческий центр (ПКЦ) «Конфидент» объявил о версификации «Истока» — программного комплекса, предназначенного дл
|09.02.2004
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"Исток" - новая разработка "Конфидента"
Петербургская компания «Конфидент» сообщила о выпуске новой интегрированной системы «Исток». Ее основной задачей является обеспечение комплексной безопасности на предприятиях, т.е. организация совместного функциониров
Конфидент ЦЗИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кожемяка Егор 16 15
|Дмитриев Михаил 22 14
|Кузнецов Сергей 166 5
|Калихов Артем 24 4
|Энфиаджян Рубен 23 3
|Пыслару Аркадий 7 3
|Шадаев Максут 1255 3
|Иванов Владимир 71 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Веригин Илья 40 2
|Хоценко Виталий 12 2
|Фоменко Алексей 26 2
|Осипов Юрий 82 2
|Чугунов Евгений 16 2
|Ложникова Анастасия 5 2
|Хмелинин Андрей 3 2
|Красильников Илья 7 2
|Гирич Петр 3 2
|Шаврова Ксения 27 2
|Рустамов Рустам 568 2
|Фишер Андрей 75 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Гусев Дмитрий 95 2
|Дзвинко Роман 18 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Фенюшин Евгений 26 2
|Заикин Андрей 37 1
|Волков Алексей 57 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Земской Николай 15 1
|Дорофеев Александр 14 1
|Трухан Александр 8 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Висящев Андрей 64 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Казеко Владимир 9 1
|Госрасходы - портал 70 1
|CVE Details 4 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|WikiLeaks 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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