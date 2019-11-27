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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5

ПО Софт

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустил новый релиз системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке с возможностью коллективной работы по сети Secret Disk 5.

Основным отличием Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 от предыдущих релизов является принципиально новый алгоритм обновления программы с предыдущих версий, благодаря чему замена компонентов решения происходит автоматически, не требуя расшифровывания защищённых ресурсов, в том числе и системного диска, предварительной деинсталляции в ранее установленных компонентов корректном порядке, большого количества перезагрузок компьютера после выполненного обновления. После обновления ПО до текущего релиза сохраняются все настройки, ключевая информация и права доступа.

Кроме этого, в новой версии Secret Disk 5 компонент решения Crypto Extension Pack включен в общий инсталлятор, что исключает возможную несовместимость версий, и добавлена поддержка работы с токенами JaCarta и eToken без установки специального клиентского программного обеспечения с помощью минидрайверов, автоматически скачиваемых с сайта Microsoft.

Все драйверы и загрузчики в Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 проверены и подписаны Microsoft, что позволяет работать в режиме Secure Boot и последних версиях Windows 10.

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