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«Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных

«Группа Астра» и отечественный производитель ИБ-решений «Аладдин Р.Д.» объявляют о выпуске нового комплекта – защищенной рабочей станции на основе российского сертифицированного ПО. Ее ключевые программные компоненты — это ОС Astra Linux со встроенными СЗИ (мандатным контролем целостности и замкнутой программной средой) и продукт Secret Disk с различными возможностями в части шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Комплект обеспечивает безопасность конфиденциальных данных на корпоративных ПК и ноутбуках за счет применения СЗИ, встроенных в ОС и использования механизмов шифрования Secret Disk. Все элементы защиты прозрачны для пользователей и не влияют на их обычную работу с документами. Благодаря применению шифрования информация надежно защищена даже при утере устройства или краже диска.

Еще одна важная особенность комплекта – возможность защитить множество рабочих станций. Централизованное управление агентами Secret Disk упрощает администрирование и мониторинг. Совместное решение можно интегрировать как в зрелую, так и в развивающуюся ИТ-инфраструктуру. Эффективная работа гарантирована, даже если в ней пока нет сервисов PKI, удостоверяющего центра или службы каталогов.

Предложение ориентировано на средних и крупных заказчиков из банковской, нефтегазовой, энергетической, промышленной сфер и госсектора. Новинка особенно актуальна для компаний, которые имеют широкую филиальную сеть и практикуют удаленный и гибридный режимы работы сотрудников.

Решение обеспечивает контроль доступа к ПО, ресурсам и данным, что снижает риски их несанкционированного использования и утечки. Вместе с тем информация защищена от действий пользователей с привилегированными правами, и это предотвращает потенциальные внутренние угрозы. Компрометация данных исключена даже в процессе сервисного обслуживания и ремонта компьютера. В совокупности эти меры позволяют достичь высокого уровня безопасности и эффективно управлять ИТ-системами.

Пользователи получают единую инструкцию по установке и вводу в эксплуатацию всего комплекта программного обеспечения и могут выбрать один из двух вариантов лицензирования бессрочная лицензия на ОС Astra Linux с возможностью докупить сертификат на техническую поддержку и новую лицензию на Secret Disk; лицензия на 12 месяцев на ОС Astra Linux и Secret Disk.

Защищенная рабочая станция на базе Astra Linux и Secret Disk уже доступна для заказа через партнеров обоих вендоров.

«В нынешних условиях надежная защита корпоративных данных стала одной из первостепенных задач для любой организации. Сейчас крайне востребованы отечественные продукты, не уступающие, а порой и превосходящие по надежности зарубежные аналоги. Совместное решение от лидеров ИТ-рынка обеспечивает комплексную безопасность рабочих станций и отвечает современным требованиям к инфраструктуре. Это надежный и удобный инструмент для тех, кто стремится повысить уровень защищенности и эффективности своей работы», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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