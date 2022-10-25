Грядет эра ARM-компьютеров на Windows. Microsoft завалит мир ПО с поддержкой этой архитектуры

Microsoft хочет, чтобы Windows-программ с поддержкой ARM-процессоров стало больше. Для этого она создала специальный компьютер – компактный и недорогой неттоп для разработчиков ПО как раз на базе ARM, чтобы те могли писать свои программы с поддержкой данной архитектуры. Это позволит Microsoft нарастить долю своей ОС Windows в ПК-сегменте.

Microsoft ставит на ARM

Корпорация Microsoft нашла, как быстро и без особых усилий увеличить количество программ под Windows, способных запускаться на компьютерах с процессорами ARM. Как пишет The Verge, для этого она создала крошечный настольный компьютер – неттоп под названием Windows Dev Kit 2023, созданный для разработчиков ПО.

Windows Dev Kit 2023 ранее был известен как Project Volterra. Компьютер пока не предназначен для массового распространения, тем более в коллекции Microsoft до сих пор нет ни одного компактного неттопа в линейке Surface.

Windows Dev Kit 2023 позволит разработчикам более оперативно создавать новые и переводить уже имеющиеся программы на архитектуру ARM. Таким образом, в скором будущем, вероятно, большая часть современных утилит, которым отдают предпочтение пользователи Windows, смогут работать на новых процессорах, а сами пользователи больше не будут ограничены чипами Intel и AMD при покупке нового ПК или ноутбука.

Windows Dev Kit 2023 во всей красе

Microsoft выпустила Windows Dev Kit 2023 в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, США, Франции и Японии. Стоит неттоп $599 (36,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 октября 2022 г.).

Что внутри

По своим спецификациям новый Windows Dev Kit 2023 мог бы дать фору многим современным флагманским решениям на процессорах Intel и AMD, если бы соревновался с ними. Располагая сравнительно небольшими габаритами, он таит в себе 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, полноценный SSD-накопитель на 512 ГБ с поддержкой NVMe, а также современный ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 8cx третьего поколения (Gen 3), производимый по пятинанометровому техпроцессу и создававшийся для использования исключительно в ноутбуках и настольных ПК.

На корпус неттопа выведены два порта USB Type-C 3.2 Gen 2 и три USB Type-A 3.2 Gen 2. В наличии Ethernet и Mini DisplayPort. Из беспроводных модулей имеются Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6.

Основа нового неттопа Microsoft

От обычного неттопа Windows Dev Kit 2023 отличается не только архитектурой процессора, но и наличием в нем нейронного модуля, который разработчики могут задействовать в отношении своих программ. Например, в Windows 11 такой модуль применяется в штатной утилите Voice Focus – алгоритма удаления фонового шума.

Без Windows никуда

Программное обеспечение компьютера – это, разумеется, новая ОС Windows 11. Microsoft еще на этапе разработки постаралась интегрировать в нее расширенную поддержку архитектуры ARM. Первые попытки сделать это были предприняты еще в Windows RT – особой версии Windows 8 для планшетных компьютеров, вышедшей в октябре 2012 г. и обученной работать исключительно с ARM.

Эксперимент с треском провалился из-за ограниченных возможностей самой Windows RT. Windows 8 и 8.1 в итоге тоже оказались невостребованными среди пользователей. С релизом Windows 10 в 2015 г. Microsoft сделала очередную попытку захвата пока свободного рынка ARM-компьютеров, на этот раз более успешную. В Windows 11 поддержка ARM вышла на новый, более высокий уровень.

В неттопе реализована возможность одновременного подключения нескольких мониторов

Перед выпуском Windows Dev Kit 2023 Microsoft позаботилась об интеграции поддержки ARM в свой софт для разработки программного обеспечения. Она, в частности, имеется в фреймворке Visual Studio 2022 17.4. Платформа .NET 7 тоже работает с ARM.

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Покупатели Windows Dev Kit 2023 получат доступ к ARM-версиям офисного пакета MS Office, корпоративного мессенджера Teams и браузера Edge.

Кому это выгодно

Рост количества ARM-компьютеров на Windows за счет наличия необходимого пользователям программ с поддержкой этой архитектуры выгоден в первую очередь самой Microsoft. Это позволит еще больше увеличить долю Windows на глобальном рынке настольных ОС, которая составляет 74,99% против 14,84% у macOS и 2,81% у Linux (статистика StatCounter за сентябрь 2022 г.).

Премьерный ролик Windows Dev Kit 2023

Также определенная выгода есть и для производителей ARM-процессоров, в особенности у американской компании Qualcomm, поскольку в настоящее время лишь она интересуется нишей настольных ПК. Ее основной конкурент, тайваньская MediaTek, предпочитает делать CPU для смартфонов, планшетов и смарт-ТВ.

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Пользователи тоже получат свою выгоду. Все современные ARM-процессоры отличаются от х86-процессоров Intel и ARM в первую очередь меньшим энергопотреблением и менее сильным нагревом во время работы. Это доказала компания Apple, перейдя на собственные ARM-решения и выпустив бесшумный ноутбук MacBook Air с пассивным охлаждением.

В итоге в первом приближении потенциальный рост рынка ARM-компьютеров и ноутбуков выгоден почти всем, даже самим производителям ПК. Они смогут предоставить потенциальным покупателям более широкий выбор продукции. Некоторые вендоры уже приступили к производству компьютеров на ARM. Страдают от всего этого пока лишь Intel и AMD, рискующие потерять часть прибыли.