Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11

Microsoft решила оставить пользователей Windows 10 для ARM без эмуляции х64-программ для обычных ПК на Intel или AMD. Эта функция была анонсирована еще год назад и добавлена затем в тестовые версии, но в итоге без объяснения причин была безальтернативно перенесена в Windows 11.



Невыполненное обещание Microsoft

Корпорация Microsoft открыла для себя новый способ ускорить переход пользователей с шестилетней Windows 10 на более современную Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, она решила не внедрять в Windows 10 для ARM-процессоров эмуляцию х64-приложений.

Эта функция останется уникальной для Windows 11, в которой по умолчанию реализована поддержка ARM-процессоров. Эмуляция х64-приложений в Windows 10 для ARM, в действительности, тоже предполагалась. Microsoft еще осенью 2020 г. пообещала реализовать ее, но спустя год свое слово в итоге не сдержала.

Данная опция впоследствии действительно появилась в Windows 10, но исключительно в составе тестовых сборок, доступа к которым у обычных пользователей, как известно, нет. Бета-тестеры и разработчики тестировали х64-эмуляцию именно под Windows 10, но теперь Microsoft объявила о сворачивании программы и релизе стабильной ее версии под Windows 11 для ARM.

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«Эмуляция x64-приложений в Windows отныне доступна в Windows 11. Тем, кто желает опробовать ее, необходим компьютер на платформе ARM с установленной Windows 11», – говорится в сообщении софтверного гиганта.

Крайне полезная функция

Эмулятор х64-приложений в Windows 11 для ARM позволяет пользователям, купившим компьютер с процессором на ARM-архитектуре, запускать программы, разработанные для ПК на базе современных чипов Intel или AMD. Другими словами, на ноутбуке, собранном на каком-нибудь Qualcomm Snapdragon, при помощи такого эмулятора можно запускать программы, еще не адаптированные под ARM. А таких программ много – абсолютное большинство из числа тех, что когда-либо были написаны под Windows.

Microsoft не спешит объяснять официальную причину своего отказа от внедрения эмулятора х64 в состав Windows 10 для ARM. Но совершенно очевиден тот факт, что если бы данная функция появилась в составе этой системы, то пользователи бы гораздо менее охотно переходили на Windows 11.

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Нечто подобное в своей macOS уже дважды реализовывала компания Apple. В 2020 г. она перешла на ARM-процессоры собственной разработки и встроила в macOS эмулятор Rosetta 2, позволяющий почти беспрепятственно запускать на новых Mac программы, написанные под чипы Intel. В 2006 г., когда Apple осуществляла переход с PowerPC на Intel, она запустила аналогичный эмулятор Rosetta первого поколения. Его представлял лично основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), умерший в октябре 2011 г.

У пользователей есть только два пути

В настоящее время у пользователей есть два варианта того, как им отреагировать на нарушение обещаний, данных Microsoft. Первый подразумевает отказ от надежд начать пользоваться х64-программами для ПК и ноутбуков на AMD и Intel и продолжение работы в привычной Windows 10 для ARM. Второй вариант заключается в переходе на Windows 11, которая известна своими завышенными требованиями к «железу» и пока еще очень скудным списком поддерживаемых ARM. Это означает, что не каждый компьютер пригоден для перехода на нее.

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Добавим, что Windows 10 сама по себе продолжает свое существование. Еще летом 2021 г. Microsoft заявила, что обновления для этой операционной системы будут выходить до октября 2025 г.

Другие сюрпризы Microsoft

Windows 11, анонсированная в конце июня 2021 г. и вышедшая в начале октября 2021 г., по праву можно считать самой непредсказуемой операционкой семейства Windows. Она содержит немало количество отличий даже от своей предшественницы – Windows 10.

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В качестве примера можно привести неожиданно почерневший «синий экран смерти», не менявший оттенок своего фона на протяжении почти 40 лет. Справедливости ради стоит отметить, что в ноябре 2021 г. Microsoft без объяснения причин вновь сделала его синим, хотя и пока лишь в тестовых сборках.

Помимо этого, в ноябре 2021 г. Microsoft выпустила урезанную версию Windows 11 под названием Windows 11 SE, ориентированную на ноутбуки самого базового уровня. Сюрприз здесь в том, что если вдруг система выйдет из строя, и ее потребуется переустановить, то сделать этого будет нельзя. Пользователи попросту не смогут установить эту же ОС на устройство повторно.

Кроме того, Windows 11 SE не будет распространяться в виде отдельного дистрибутива, в отличие от полноценной Windows 11. Это означает, что пользователи не смогут установить ее на сторонние компьютеры или ноутбуки с процессорами ARM, по крайней мере, легальными методами.

Также Windows 11 известна своей нелюбовью к процессорам AMD. Без соответствующего патча она замедляет их работу – в некоторых программах производительность может падать на 15%. А с учетом того, что не все компьютеры на базе этой ОС будут получать обновления для нее, ситуация с замедлением Ryzen может не решаться годами.