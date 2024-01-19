Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос

Разделение Кореи на Северную и Южную, случившееся почти 80 лет назад, в обозримом будущем может уничтожить глобальный рынок памяти. Южная Корея производит половину мировых объемов флеш-памяти и три четверти чипов оперативной памяти, а Северная Корея постоянно усиливает давление на своего южного соседа и провоцирует его, постоянно испытывая различное вооружение, в том числе и рядом с границей двух стран.

Непримиримая вражда соседей

Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею как ее главного врага. Это может крайне негативно отразиться на мировом рынке оперативной и флеш-памяти, пишет портал Tom’s Hardaware. поскольку Южная Корея является основным мировым поставщиком чипов памяти благодаря компанимям SK Hynix.

По информации Associated Press, Северная Корея дала понять, что намерена разорвать свои многолетние конституционные обязательства по мирному сосуществованию с Южной Кореей. Также власти этой страны заявили, что без колебаний «уничтожат» Юг, если ее спровоцируют. Нарастание воинственной риторики происходит по мере того, как коммунистическая страна более тесно сотрудничает с Россией и Китаем, а Южная Корея улучшает отношения с США и принимает участие в американских военных учениях.

В настоящее время Южная Корея выпускает 51% мирового объема флеш-памяти, которая используется едва ли не во всей современной технике. Это и смартфоны, и планшеты, и телевизоры, и даже ноутбуки с настольными ПК, в которых вместо жесткого диска установлен SSD-накопитель.

На рынке оперативной памяти Южная Корея и вовсе почти является монополистом. На нем она удерживает 73-процентную долю. Эксперты Tom’s Hardware пишут что зависимость мира от Южной Кореи в плане поставок чипов памяти вызывает серьезную обеспокоенность после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Kim Jong Un) заявил, что его страна больше не будет стремиться к мирному примирению.

Кто начал первый

Если есть предположение, что Корейский полуостров может оказаться на грани войны, стоит рассмотреть другие заявления Ким Чен Ина. Например, он открыто сказал, что Северная Корея не будет начинать войну в одностороннем порядке. Впрочем, нельзя исключать вероятность того, что риторика лидера Северной Кореи может измениться на прямо противоположную. 22 июня 1941 г. тоже случилось после подписания пакта о ненападении.

Возвращаясь к теме чипов памяти, отметим, что несколько дней назад правительство Южной Кореи озвучило свои планы по развитию полупроводниковой отрасли страны до 2047 г. за оставшиеся два с половиной десятка лет государство намерено вложить 622 трлн корейских вон (около $471 млрд) в строительство 13 новых заводов по производству микросхем на территории страны в дополнение к уже имеющимся 21.

Помимо этого, в стране появятся три новых центра исследований и разработок. Основными бенефициарами новых фабрик и центров R&D станут крупнейшие в стране производители памяти, включая Samsung и SK Hynix.

Две Кореи вместо одной

Появление на одном полуострове двух совершенно разных по всем параметрам стран с очень похожими названиями – это одно из следствий Второй мировой войны. Корея разделилась на Северную и Южную в 1948 г., после чего обе страны стали придерживаться совершенно противоположных векторов развития. К чему это их привело спустя 76 лет, всем известно.

Этот раскол, к слову, уже не в первый раз негативно влияет на мировой рынок памяти. В прошлый раз, летом 2019 г., не обошлось без участия еще одной азиатской страны – Японии.

CNews писал, что цены намять тогда всего за неделю поднялись на 15%, и аналитики прогнозировали еще более стремительный их рост. К слову, прогнозы сбылись, но уже из-за коронавируса.

В октябре 2018 г. между Японией и Южной Кореей разразился скандал – Верховный суд Южной Кореи вынес постановление, обязывающее японскую компания Nippon Steel выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй мировой войны (в те годы Корея все еще числилась единым государством). Японская сторона с решением суда не согласилась, назвав его «немыслимым», и сославшись на то, что этот вопрос страны решили более полувека назад, и на то, что в период войны никакой Южной Кореи не существовало. Действительно, проблему принудительного труда во время Второй мировой войны Южная Корея и Япония решили в 1965 г., когда между ними были налажены дипломатические связи.

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Ответив на выпад Южной Кореи, в середине 2019 г. она ужесточила ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею. В перечень материалов, попавших под ограничение, попали фторированный полиимид (используется в дисплеях смартфонов и планшетов), а также фоторезист и фтористый водород, применяемый для травления в полупроводниковом производстве, так необходимые Samsung и SK Hynix.

Это был сильный удар по Южной Корее, поскольку Япония на тот момент выпускала 90% мирового объема фоторезиста и фторированного полиимида, а также 70% фтороводорода.



