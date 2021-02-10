В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена

В конце февраля 2021 г. на российском рынке появится смартфон Doogee S86 с батареей на 8500 мАч, которой хватит на четыре дня интенсивного использования или почти на месяц работы в режиме ожидания. Смартфон получил усиленный корпус с защитой от ударов, воды и пыли и много памяти – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Высокопрочный смартфон из Поднебесной

Компания Doogee анонсировала в России новый смартфон S86 в корпусе повышенной прочности. Как сообщили CNews представители Doogee, данная модель будет отличаться от конкурентов в том же ценовом сегменте не только устойчивостью к внешним воздействиям, но и аккумулятором емкостью 8500 мАч. В России эта марка известна рядом смартфонов, включая модульный S90, вышедший в январе 2019 г.

Начало продаж Doogee S86 в России запланировано на 25 февраля 2021 г. – в этот же день смартфон выйдет и в других странах. Для российских покупателей его цена составит 23,4 тыс. руб., что приблизительно соответствует его стоимости при заказе из Китая через AliExpress – в этом магазине он оценивается в $300 (22,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 февраля 2021 г.). Как сообщили CNews в Doogee, в день релиза компания проведет розыгрыш среди первых российских покупателей – трое победителей получат по две пары часов Doogee CR1, а еще одному достанутся два смартфона S86.

Усиленный корпус и «набор для выживания»

По заверению производителя, новый Doogee S86 способен выдержать получасовое пребывание в воде на глубине до полутора метров. Его корпус выполнен из пластика, имеет акценты из резины и, по данным Doogee, он устойчив к ударам и перепадам температур. При этом в спецификациях заявлено лишь соответствие стандарту IP68, который подразумевает защиту только от воды и пыли.

Doogee S86 доступен в трех оттенках - черном, черном с красным и черном с оранжевым

Смартфон можно использовать в тяжелых для современной электроники условиях, на что указывает и расширенный набор встроенных в него датчиков. Помимо компаса, который есть в любом современном смартфоне, Doogee S86 имеет при себе барометр, шумомер, альтиметр (измеритель высоты), градиометр, угломер и даже встроенную лупу.

Система питания

В смартфоне используется несъемная батарея с поддержкой быстрой 24-ваттной зарядки (12В, 2А) по современному интерфейсу USB-C.

Производителем заявлено время работы в режиме ожидания в пределах 27 дней, а время работы в режиме разговора для этого смартфона составляет 39 часов. Как долго Doogee S86 будет заряжаться от комплектного блока питания, неизвестно. В Doogee рассказали CNews, что при обычной интенсивности использования одного заряда батареи смартфону хватит на 2-4 дня работы.

Беспроводная зарядка в смартфоне не поддерживается.

Экран и камеры

Doogee S86 снаряжен IPS-экраном на 6,1 дюйма по диагонали, в верхней части которого в небольшом вырезе находится восьмимегапиксельная селфи-камера (диафрагма f/2.2, угол обзора 80 градусов). Рамки у дисплея есть по всему периметру, что в данном случае можно считать защитой при ударе торцом корпуса о твердую поверхность. Разрешение экрана – 1560х720 пикселей, соотношение сторон – 19,5:9, контрастность – 1500:1 при плотности 282 пикселя на дюйм, плюс поверх него установлено усиленное стекло Gorilla Glass.

Большая батарея и усиленный корпус почти не отразились на габаритах смартфона

Основной блок камер вмещает четыре модуля, где главный модуль, как сообщили CNews в Doogee, имеет разрешение 16 Мп, диафрагму f/2.0 и угол обзора 80 градусов. Второй модуль – это широкоугольный 8 Мп (f/2.2, 130 градусов), третий – макрокамера на 2 Мп (f/2.2, 80 градусов). Параметры четвертого двухмегапиксельного сенсора для портретных снимков производитель не раскрыл. Встроенная вспышка состоит из четырех светодиодов.

Процессор и память

В S86 установлен 12-нанометровый ARM-процессор MediaTek Helio P60, содержащий в себе восемь ядер, четыре из которых – это Cortex A73 с частотой 2 ГГц, а еще четыре – Cortex-A53 на 2 ГГц. В наличии трехядерная видеокарта Mali-G72 MP3 с частотой 800 ГГц, LTE-модем Cat-7 (скачивание)/Cat-13 (загрузка) и ресиверы GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

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Смартфон доступен в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. Объем последнего можно увеличить путем установки карты microSD до 256 ГБ.

Дополнительные спецификации

В стоимость Doogee S86, помимо перечисленного, вошли два слота под SIM-карты (отдельный слот под microSD не предусмотрен, при ее установке придется пожертвовать одной SIM-картой), вход под проводные наушники, модули беспроводной связи Bluetooth 5.0, NFC (поддержка Google Play) и Wi-Fi 802.11n в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Также есть встроенный FM-приемник и сканер отпечатков пальцев – он вынесен на боковой торец корпуса.

Размеры Doogee S86 составляют 165х81х17 мм, а весит он, с учетом корпуса повышенной прочности и большого аккумулятора, 373 грамма. На смартфон установлена ОС Google Android 10.