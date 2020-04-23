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Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена

Техника Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Doogee объявила о том, что сверхдоступный бюджетный смартфон Doogee Х95 с тремя камерами стал доступен российским покупателям.

Doogee Х95, обладающий тремя камерами, стал доступен российским покупателям. Доставка нового гаджета в российские онлайн-магазины уже началась, а продажи девайса начнутся с 23 апреля.

Новинка станет решением для людей, стремящихся получить современный смартфон с футуристичным дизайном, а также с возможностями для фотосъемок и мобильного гейминга за цену, доступную практически любому кошельку. Этот бюджетный флагман – представитель последнего поколения серии Doogee Х, максимально оптимизированный по цене и рассчитанный на самую широкую аудиторию.

13-мегапиксельная камера с двумя вспомогательными 2-мегапиксельными объективами позволяют вести съемку под углом 80 градусов, а улучшение изображения с помощью технологий F / 2.2+/–5 градусов и искусственного интеллекта станет отличным инструментом для создания селфи. Расположенный на обороте смартфона 5-мегапиксельный фотомодуль поможет запечатлеть на фото и видео красоты городских ландшафтов и природные пейзажи, демонстрируя высочайшее качество картинки даже при вечерней съемке с профессиональным качеством.

Огромный дисплей с диагональю 6,52’’, разрешением 540х1200, технологией Full HD и матрицей IPS позволяет насладиться просмотром не только фотографий, но и видеоматериалов в несравненном качестве. Техническое наполнение смартфона представляет собой процессор MT6737V/WA 4хCortex-A53 1.3GHz и GPU ARM Mali-T720 MP1 650MHz, который вместе с 2 Гб оперативной памяти способен творить на экране настоящие чудеса. Объем внутреннего хранилища в 16 Гб с возможностью расширения с помощью карточек MicroSD до 128 Гб, позволит создать внушительную медиатеку и сохранить самые приятные воспоминания о лучших моментах. Также топовая начинка делает Doogee Х95 отличным вариантом для мобильного гейминга.

Скромный по размерам аккумулятор емкостью 4350 мАч обеспечит несколько десятков часов активного времяпрепровождения без подзарядки. Смартфон работает под Android 10.0 и поддерживает 4G и OTA.

В настоящее время модель представлена на рынке по цене 5200 рублей и доступна для покупки с 23 апреля.

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