Тренд лета – защищенные смартфоны. Продажи выросли в три раза

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал рост спроса на защищенные смартфоны.

Летом 2022 г. заметно увеличение интереса покупателей к защищенным смартфонам. В июне продажи защищенных смартфонов в «Ситилинке» выросли на 24% в штуках по сравнению с маем, в июле динамика продаж сохранилась. При этом за первые два месяца лета продажи защищенных смартфонов выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Наиболее часто в 2022 году такие устройства приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске.

«В летний период продажи защищенных смартфонов вырастают в среднем на 15%. Такие устройства популярны у любителей активного времяпрепровождения и экстремальных видов спорта, а также у работников профессий с повышенным риском (пожарные, строители и т.д.). В этом году мы видим увеличение спроса. Сегодня все больше покупателей предпочитают выбирать смартфоны на длительный срок. Защищенные смартфоны более прочные и защищены от механических повреждений и воды, поэтому прослужат дольше. Мы внимательно следим за покупательскими предпочтениями и расширяем ассортимент защищенных смартфонов, например, недавно у нас появилась эксклюзивная модель Doogee S98», – сказал Павел Работенко, руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов компании «Ситилинк».

Продажи смартфона Doogee S98 стартовали в Ситилинке в июле 2022 г., и за неполный месяц доля продаж данного устройства уже достигла 30% среди защищенных смартфонов в ценовом сегменте от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Специалисты компании объясняют такой спрос повышенной популярностью на защищенные смартфоны и особенностями самой модели. Смартфон имеет защиту от падений, пыли, воды и ряд нестандартных функций: второй дисплей, беспроводная зарядка, камера ночного видения и функция подводной съемки.

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В настоящий момент в «Ситилинке» представлено более 40 наименований защищенных смартфонов. Самым покупаемым брендом среди защищенных смартфонов у ритейлера в 2022 году стал Doogee. В ближайшее время «Ситилинк» планирует расширить ассортимент защищенных смартфонов.

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«Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.