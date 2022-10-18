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В России поступил в продажу новый сверхпрочный смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения

Версия 2022 г. сверхпрочного телефона S96 Pro от Doogee поступила в продажу 17 октября 2022 г. S96 GT имеет поразительное сходство со своим предшественником, однако апгрейд получил несколько очень существенных дополнений. Об этом CNews сообщили представители Doogee.

Новая модель получила более быстрый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, более новую операционную систему Android 12.0 и фронтальную камеру разрешением 32 МП. Фирменной особенностью S96 Pro, была камера ночного видения. S96 GT также оснащен 20-мегапиксельной камерой ночного видения, которая может работать на гораздо большем расстоянии – 15 метров.

Что касается памяти, S96 GT сохранил 8 ГБ оперативной памяти, но заменил 128 ГБ накопитель в модели Pro на более емкий 256 ГБ. В довершение ко всем обновлениям, S96 GT получил специальный вариант корпуса в золотистом цвете.

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Doogee S96 GT

Хорошо зарекомендовавшие себя характеристики прототипа – такие как аккумулятор емкостью 6350 мАч, быстрое зарядное устройство 24 Вт, 6,22-дюймовый дисплей, основная камера 48 МП, ударопрочное стекло Corning Gorilla Glass, пользовательская кнопка, поддержка четырех навигационных спутников, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев остались прежними. Смартфон обладает высшей степенью защиты IP68 и IP69K, а также имеет сертификат соответствия военным стандартам выживаемости MIL-STD-810H. Doogee S96 GT будет доступен для покупки с 17 октября 2022 г. на AliExpress и DoogeeMall.

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Хотя первоначальная цена составляет $349, в течение следующих пяти дней она будет снижена до $219. Если заказать смартфон уже сейчас, то можно получить его по цене для «ранних пташек» – $199.

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