Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео

Samsung представила смартфон Galaxy F62 на базе процессора Exynos 9825 от флагмана Note 10, работающий от аккумулятора на 7000 мАч. Мобильников с такой батареей нет ни у кого из крупных производителей – в iPhone 12 Pro Max, например, она почти вдвое меньше.

Корейский монстр автономности

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy F62 с батареей емкостью больше, чем у любого мобильника Xiaomi и процессором, которым «поделился» Galaxy Note 10 – флагман 2019 модельного года. Свою новинку Samsung относит к среднему сегменту, а премьеру его она провела в Индии.

На момент публикации материала о планах Samsung по выпуску Galaxy F62 на территории России известно не было. В российской рознице ее смартфоны F-серии официально не продаются, и покупателям приходится выбирать между устройствами линеек Note, M, A, Z и S.

В Индии рекомендуемая стоимость Galaxy F62, доступного в черном, синем и зеленом оттенках, начинается с 24000 рупий ($330, 24,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 февраля 2021 г.), за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Если же заплатить 26000 рупий ($357, 26,4 тыс. руб.), то можно приобрести модификацию на 8/128 ГБ.

Samsung Galaxy F62

Начало продаж смартфона запланировано на 22 февраля 2021 г., а пока Samsung принимает предварительные заказы на него.

Батарея как у двух iPhone

Samsung установила в новый Galaxy F62 батарею на 7000 мАч. Для компании он стал вторым смартфоном с АКБ такой емкости – первым был Galaxy M51, поступивший продажу в Европе в начале сентября 2020 г. по цене 360 евро (32,03 тыс. руб.). В России M51 в настоящее время стоит 33 тыс. руб., за 6/128 ГБ, то есть он значительно дороже Galaxy F62, а доступных цветов корпуса у него всего два – черный и белый.

Обзор Galaxy F62

В сравнении с подавляющим большинством современных смартфонов, особенно топового сегмента, емкость АКБ нового Galaxy F62 в несколько раз выше. Для сравнения, флагманский Apple iPhone 12 Pro Max стоимостью в России от 110 тыс. руб. работает от аккумулятора 3687 мАч. Сравниться с Galaxy F62 могут лишь смартфоны третьего эшелона – например, в феврале 2021 г. в России появился моноблок Doogee S86 с АКБ 8500 мАч.

Galaxy M51, еще один смартфон Samsung с батареей 7000 мАч

Galaxy F62 поддерживает быструю зарядку по USB-C. В комплект поставки входит зарядное устройство на 25 Вт. Беспроводная зарядка в этом смартфоне не предусмотрена.

Процессор и дисплей

Экран Samsung Galaxy F62, несмотря на то, что это смартфон среднего уровня, характеризуется визуально тонкими рамками. Его диагональ – 6,7 дюйма, и это панель Super AMOLED с вырезом круглой формы под фронтальную камеру. Максимальная яркость экрана – 420 нит, поддерживаемое разрешение – Full HD+ или 2400х1080 точек. Матрица закрыта усиленным стеклом Gorilla Glass, которое, как показывает практика, защищает от ударов, но боится царапин, но защитной пленки в комплекте поставки нет, как и базового силиконового чехла.

Экран, как и процессор, Galaxy F62 достался современный

Основу нового смартфона составляет процессор Exynos 9825 – первый мобильный чип Samsung, выполненный по 7-нанометровым нормам. Компания анонсировала его в августе 2019 г. и использовала в топовом мобильнике бизнес-класса Galaxy Note 10.

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В составе Exynos 9825 есть восемь ядер (два собственных ядра Samsung, два ядра Cortex-A75 и четыре Cortex-A55) и видеокарта Mali-G76 MP12 на 12 ядрах. Предусмотрены нейровычислительный модуль NPU (Neural Processing Unit) и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 со скоростью загрузки до 2 Гбит/с. Дополняют все это контроллеры оперативной памяти LPDDR4X и встроенной UFS 3.0 и UFS 2.1. Тактовая частота процессора – от 1,9 до 2,7 ГГц.

Фотокамеры

В Galaxy F62 установлено пять камер – одна фронтальная на 32 Мп и четыре в составе основного модуля, по дизайну напоминающего камеру в iPhone 12 Pro. Базовый сенсор смартфона получил разрешение 64 Мп, за ним идут 5 Мп для макросъемки, 5-мегапиксельный портретник и камера на 12 Мп со сверхширокоугольным объективом.

Оригинальным дизайн модуля камен не назовешь

Параметры оптики Samsung не приводит, а из дополнительных аппаратных возможностей у основной камеры есть только светодиодная вспышка.

Прочие спецификации

В $330, которые Samsung просит за новый Galaxy F62, входят ОС Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.1, поддержка сетей пятого поколения (в 5G смартфон работать не будет) и модули беспроводной связи – Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает, но у него есть два слота под SIM-карты и отдельный вход под проводные наушники.

Сканер отпечатков пальцев в данной модели Samsung разместила на правом торце корпуса. С учетом гигантского аккумулятора вес смартфона увеличился до 218 граммов, а его толщина достигла 10 мм.