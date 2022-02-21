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На российском рынке появился смартфон Doogee V20

Глобальная дата релиза нового сверхзащищенного смартфона Doogee V20 5G назначена на 21 февраля 2022 г.

Задний дисплей смартфона с диагональю 1,05 дюйма предназначен для отслеживания уведомлений, управления музыкой и проверки уровня заряда батареи, пользователь может настроить режимы отображения данных по своему вкусу. Главное внимание к задней панели гаджета привлекают 64-мегапиксельная основная камера, 20-мегапиксельная камера ночного видения и 8-мегапиксельная камера для широкоугольных съемок. Фронтальная камера представляет собой 16-мегапиксельный селфи-сенсор.

Передняя панель Doogee V20 оснащена дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400х1080 и диагональю 6,43 дюйма.

Корпус Doogee V20 может быть представлен в двух вариантах исполнения и в трех цветовых гаммах. Корпуса Wine Red и Knight Black выполнены с добавлением углеродного волокна, в то время как корпус Phantom Grey имеет уникальную отделку AG Frost.

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Doogee V20

Благодаря характеристикам защищенности IP68 и IP69K смартфон Doogee V20 обладает расширенными способностями к водонепроницаемости, защищенности от падений, пыли, грязи, разрядов электрического тока и в целом к любым вызовам внешней среды. Высокие характеристики выживаемости устройства подтверждены стандартом MIL-STD-810G.

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Doogee V20 обладает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена до 512 ГБ с помощью TF-карты. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч (432 часа в режиме ожидания, 28 часов голосового общения и 21 час мобильного гейминга или же 2-3 дня нормального использования всех функций смартфона без подзарядки), при этом входящее в комплект устройство быстрой зарядки мощностью 33 Вт заряжает аккумулятор от 0 до 100% менее чем за два часа. Также девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Другие функции устройства включают NFC, поддержку четырех навигационных спутников, игровой режим, усовершенствованную систему охлаждения, сверхзащищенный дисплей Corning Gorilla Glass, поддержку двух nano-SIM-карт формата 5G, виртуальный набор инструментов и многое, многое другое.

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