Смартфон с четырьмя камерами Doogee N40 Pro дебютирует на российском рынке

Doogee N40 Pro – новый представитель линейки бюджетных смартфонов от Doogee. Гаджет с толщиной 9.9 мм, корпусом весом 190 граммов, батарей 6380 мАч и классическим дизайном, стилизованным под дорогую выделанную кожу, будет доступен для покупки в России уже 26 июля 2021 г.

Техническая начинка смартфона соответствует современным реалиям: 8-ядерный процессор P60 2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Мощная батарея 6380 мАч позволит находиться в режиме standby более двух недель, а в режиме голосовой связи – 28 часов. Этого достаточно, чтобы полностью забыть о необходимости пополнения заряда аккумулятора на несколько дней.

Мультифункциональная основная камера Sony с разрешением 20 Мп, и фронтальная камера от Samsung с разрешением 16 Мп, а также 8 Мп широкоугольная и 2 Мп портретная камеры под управлением AI позволят добиться картинки наивысшего качества. При этом режим «бьютификации» в режиме «селфи» позволит подать особенности внешности в самом позитивном ракурсе.

Смартфон находится под управлением системы Android 11.0. Интуитивно понятный интерфейс, особые иконки приложений, режим сохранения энергии, удобная навигация и плавный запуск любых приложений.

Doogee N40 Pro

Дисплей диагональю 6,52 дюйма и разрешением 720х1600 пикселейв соотношении экрана 20:9 может отображать до 16.7 миллиона цветов.

Классический смартфон в «кожаном» дизайне будет доступен в четырех исполнениях – Midnight Blue, Classic Black, Forest Green и Caramel Brown.

Разблокировка при помощи отпечатков пальцев установлена сбоку, что делает ее более удобной для легкой разблокировки устройства без особых хлопот. Смартфон также поставляется в комплектации с разблокировкой по распознаванию лица для дополнительного уровня защиты. Разблокировка с помощью распознавания лица и отпечатков пальцев происходит очень быстро и занимает всего 0,9 секунды.

Приобрести новинку в России можно будет с 26 июля 2021 г. по 28 июля 2021 г. по специальной цене – за 7500 руб. вместо 24 тыс. руб. А кому-то она и вовсе может достаться бесплатно. Так, в честь выхода новинки Doogee проведет розыгрыш 28 июля 2021 г., в котором можно выиграть пять бесплатных смартфонов и пять умных часов CS2 Pro.