На Aliexpress стартовали продажи новых смартфонов Doogee

11 ноября 2024 г. на AliExpress стартовали глобальные продажи новых смартфонов от Doogee — V40, S200X и Fire 6.

Doogee V40 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300, изготовленном по 4-нанометровой технологии. V40 оснащен большим 6,78-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает под управлением Android 14. Размер устройства — 183,4x83,7x15,5 мм. В продаже будет доступен в двух цветах — полуночное серебро и полуночный красный.

Смартфон оснащен тройной задней камерой с основным сенсором на 108 МП, поддерживающим технологию искусственного интеллекта. Также в комплект входят камера ночного видения на 20 МП и 8 МП сверхширокоугольная и макрокамера. Фронтальная камера с разрешением 16 МП обеспечивает высококачественные селфи и видеозвонки.

Емкость аккумулятора — 8680 мАч, что обеспечивает 750 часов в режиме ожидания или 43 часа проигрывания музыки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Устройство доступно для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Цена на Doogee V40, с учетом всех скидок, стартовала от 25314 руб.

Doogee S200X — смартфон с многофункциональным круглым AMOLED-дисплеем на задней панели. Его диаметр — 1,32 дюйма, и его можно использоваться для уведомлений, отображения времени, погоды, уровня заряда батареи и других полезных функций.

В основе S200X лежит восьмиядерный процессор MTK Dimensity 7050, работающий на частоте 2,6 ГГц и созданный по 6-нанометровой технологии. Смартфон оснащен 6,72-дюймовым FHD+ IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц и каплевидным вырезом для камеры.

На задней панели смартфона установлена тройная камера с искусственным интеллектом, включающая основную камеру на 100 МП, широкоугольную камеру на 20 МП и вспомогательный модуль на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.

Гаджет укомплектован батареей на 10100 мАч, что обеспечивает его длительную работу без подзарядки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Размер устройства — 179,5х82,5х16 мм.

Устройство доступно для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Цена на Doogee S200X, с учетом всех скидок, стартовала от 33550 руб.

Doogee Fire 6 имеет восьмиядерный процессор Unisoc T606, работающий на частоте 1,6 ГГц и произведенный по 12-нанометровой технологии. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68, IP69k и MIL-STD-810H.

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым HD+ IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц. На задней его панели расположена основная камера с разрешением 50 МП, дополненная 8-мегапиксельной камерой и алгоритмом слияния двойного света. Разрешение фронтальной камеры – 8 МП.

Fire 6 оборудован аккумулятором емкостью 10400 мАч, имеет быструю зарядку мощностью 18 Вт. Он обладает 16 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объемом 256 ГБ. Кроме того, поддерживается установка карт microSD емкостью до 2 ТБ.

Устройство доступно для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Цена на Doogee Fire 6, с учетом всех скидок, стартовала от 42985 руб.