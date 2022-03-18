Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта

Новый смартфон Doogee S98 имеет отличает дизайн с двумя экранами. Круглый дисплей на задней панели оснащен рамкой, дополняющей визуальную концепцию умных часов. 1,1-дюймовый дисплей обеспечивает широкие возможности настройки для достижения идеальной персонификации. Например, пользователь может установить специальное изображение или цветовую тему в качестве фона. Задняя панель при этом чрезвычайно удобна для управления музыкой, а также проверки времени, уровня заряда аккумулятора и уведомлений без необходимости переворачивать телефон.

При создании дизайн-концепции с двумя дисплеями разработчики вдохновлялись дизайном классических наручных часов с круглым циферблатом. По сути, Doogee S98 – первый в мире мобильный гаджет, объединивший в себе смартфон и smart-часы.

На задней панели телефона установлена тройная камера, основная 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 20-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая снимать и записывать видео даже в кромешной тьме. Благодаря двум инфракрасным лампам, расположенным на боку смартфона, Doogee S98 почти всегда может гарантировать четкое изображение при любом освещении.

Doogee S98

Внутри Doogee S98 работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96, предназначенный для запуска современных игр на высоких настройках производительности. В паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти девайсу гарантируется плавная производительность. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 12, что дает множество преимуществ в области безопасности и оптимизации. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев и кнопками управления с обеих сторон телефона. Функции дополняются поддержкой NFC, четырех навигационных спутников, а также набором прикладных инструментов.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч, способный обеспечить два-три дня активного использования, поставляется вместе с устройством быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также поддерживает беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт.

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Главный экран Doogee S98 представляет собой 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD на стекле Corning Gorilla Glass, защищенный сверхпрочным минеральным стеклом. Успешно пройдя сертификацию IP68 и IP69K, Doogee S98 обладает функциями непроницаемости на глубине до 1,5 м и устойчивостью к падению на твердую поверхность с высоты 1,5 м. Смартфон также прошел испытания MIL-STD-810G, что означает, что его можно использовать в самых экстремальных условиях внешней среды.

Глобальный запуск Doogee S98 запланирован на 28 марта 2022 г. Глобальный запуск Doogee S98 запланирован в России на 28 марта 2022 г.