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Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта

Новый смартфон Doogee S98 имеет отличает дизайн с двумя экранами. Круглый дисплей на задней панели оснащен рамкой, дополняющей визуальную концепцию умных часов. 1,1-дюймовый дисплей обеспечивает широкие возможности настройки для достижения идеальной персонификации. Например, пользователь может установить специальное изображение или цветовую тему в качестве фона. Задняя панель при этом чрезвычайно удобна для управления музыкой, а также проверки времени, уровня заряда аккумулятора и уведомлений без необходимости переворачивать телефон.

При создании дизайн-концепции с двумя дисплеями разработчики вдохновлялись дизайном классических наручных часов с круглым циферблатом. По сути, Doogee S98 – первый в мире мобильный гаджет, объединивший в себе смартфон и smart-часы.

На задней панели телефона установлена тройная камера, основная 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 20-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая снимать и записывать видео даже в кромешной тьме. Благодаря двум инфракрасным лампам, расположенным на боку смартфона, Doogee S98 почти всегда может гарантировать четкое изображение при любом освещении.

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Doogee S98

Внутри Doogee S98 работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G96, предназначенный для запуска современных игр на высоких настройках производительности. В паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти девайсу гарантируется плавная производительность. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 12, что дает множество преимуществ в области безопасности и оптимизации. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев и кнопками управления с обеих сторон телефона. Функции дополняются поддержкой NFC, четырех навигационных спутников, а также набором прикладных инструментов.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч, способный обеспечить два-три дня активного использования, поставляется вместе с устройством быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также поддерживает беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт.

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Главный экран Doogee S98 представляет собой 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD на стекле Corning Gorilla Glass, защищенный сверхпрочным минеральным стеклом. Успешно пройдя сертификацию IP68 и IP69K, Doogee S98 обладает функциями непроницаемости на глубине до 1,5 м и устойчивостью к падению на твердую поверхность с высоты 1,5 м. Смартфон также прошел испытания MIL-STD-810G, что означает, что его можно использовать в самых экстремальных условиях внешней среды.

Глобальный запуск Doogee S98 запланирован на 28 марта 2022 г. Глобальный запуск Doogee S98 запланирован в России на 28 марта 2022 г.

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