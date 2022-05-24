Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанных писателем и художником Павлом Пепперштейном и генеративной нейросетью ruGPT-3, разработанной командой SberDevices. Бумажную книгу уже сейчас можно заказать в интернет-магазине издательства, а на полках книжных магазинов она появится до конца мая 2022 г. Электронная версия с сегодняшнего дня доступна эксклюзивно на «Букмейте». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Пытаясь проснуться» – это первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети. Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью.

Алгоритм писал тексты в несколько заходов, с промежуточной настройкой и дополнительным обучением на классической литературе: сначала команда SberDevices задавала вектор для текста нейросети, а затем наиболее удачные варианты машинного творчества отбирали главный редактор Individuum Феликс Сандалов и соавтор книги Павел Пепперштейн.

«Работа с нейрописателем сопряжена с постоянным техношоком: с одной стороны, перед вами “всего лишь машина”, однако ее остроумие, интуиции, умение строить отсылки и рассказывать истории отличаются в лучшую сторону от многих “белковых коллег”. Меня не покидало ощущение чуда, как будто в лаборатории удалось создать литературного Голема, вложив ему в рот бумажку с рассказами Пепперштейна, – сказал Феликс Сандалов, главный редактор Individuum.

«Нейросети окружают человека в огромном количестве сфер жизни: они помогают в работе контакт-центров, лежат в основе виртуальных ассистентов, подсказывают, какой фильм посмотреть. Мы в SberDevices постоянно развиваем свои модели, дообучаем их и экспериментируем. Наибольший научный интерес для нас сейчас представляют вопросы способности нейросетей на большее, чем просто взять на себя часть рутины: можно ли их обучить творчеству? Первая русскоязычная книга, написанная человеком вместе с нейросетью — важный шаг в эволюции нейросетей и сфер их применения. Однако на данный момент нейросеть может подражать и помогать писателю, но не превзойти его талант», – отметил Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка.

«Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными Нейро Пепперштейном, есть хоть какое-то сходство. Тем не менее, рассказы Нейро Пепперштейна мне понравились. Если говорить об ассоциациях, которые на меня навеяли эти рассказы нейросети, то более всего они напомнили мне о замечательном фильме Вернера Херцога "Сердце из стекла". Этот фильм является смелым и удивительным экспериментом в области кинопроцесса. Все актеры, задействованные в этом фильме, играют под гипнозом. Состояние гипноза, в которое все они погружены, делает этих совершенно разных людей чем-то похожими друг на друга: у них одинаково увлажненные лица, расширенные зрачки, а еще все они непроизвольно то и дело совершают один и тот же жест — проводят тыльной стороной ладони по лбу, словно пытаясь стряхнуть с себя некое наваждение, пытаясь проснуться. У меня возникло ощущение, что искусственный интеллект тоже пребывает в таком непробужденном состоянии, в состоянии гипноза или морока, он спит и работает во сне, но в нем присутствует подспудное желание пробуждения, стремление к пробуждению. Поэтому книга так и называется – "Пытаясь проснуться"», – сказал Павел Пепперштейн, писатель и художник.

Помимо создания архитектуры нейросети, ее обучения и отбора текстов, вмешательство человека в творчество цифрового «двойника» Пепперштейна ограничилось работой корректора. Сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором их написала нейросеть. Прежде чем писать свои рассказы для сборника, Павел Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот.

В сборнике у каждого рассказа один автор, а читателям оставлена возможность угадывать, кому принадлежит тот или иной рассказ – человеку или машине. В разделе с содержанием книги читателям предлагается ставить пометки, кто написал тот или иной рассказ, и делиться своими догадками с другими читателями.

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Книга «Пытаясь проснуться» вышла с голографической обложкой с изображением двух картин. Одну написал Павел, а вторую – нейросеть ruDALL-E, созданная SberDevices и Sber AI при содействии SberCloud, которая предварительно «изучила» творчество Пепперштейна-художника.

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Павел Пепперштейн – художник, писатель. Родился в 1966 г. в Москве. Учился в Академии изящных искусств в Праге. Один из основателей группы «Инспекция ʺМедицинская герменевтикаʺ».

SberDevices — компания экосистемы «Сбера», центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

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Individuum — независимое книжное издательство из Москвы. Занимается «приключенческим» нон-фикшном и визионерскими художественными произведениями.