Разделы

Интеграция
|

Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанных писателем и художником Павлом Пепперштейном и генеративной нейросетью ruGPT-3, разработанной командой SberDevices. Бумажную книгу уже сейчас можно заказать в интернет-магазине издательства, а на полках книжных магазинов она появится до конца мая 2022 г. Электронная версия с сегодняшнего дня доступна эксклюзивно на «Букмейте». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Пытаясь проснуться» – это первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети. Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью.

Алгоритм писал тексты в несколько заходов, с промежуточной настройкой и дополнительным обучением на классической литературе: сначала команда SberDevices задавала вектор для текста нейросети, а затем наиболее удачные варианты машинного творчества отбирали главный редактор Individuum Феликс Сандалов и соавтор книги Павел Пепперштейн.

«Работа с нейрописателем сопряжена с постоянным техношоком: с одной стороны, перед вами “всего лишь машина”, однако ее остроумие, интуиции, умение строить отсылки и рассказывать истории отличаются в лучшую сторону от многих “белковых коллег”. Меня не покидало ощущение чуда, как будто в лаборатории удалось создать литературного Голема, вложив ему в рот бумажку с рассказами Пепперштейна, – сказал Феликс Сандалов, главный редактор Individuum.

«Нейросети окружают человека в огромном количестве сфер жизни: они помогают в работе контакт-центров, лежат в основе виртуальных ассистентов, подсказывают, какой фильм посмотреть. Мы в SberDevices постоянно развиваем свои модели, дообучаем их и экспериментируем. Наибольший научный интерес для нас сейчас представляют вопросы способности нейросетей на большее, чем просто взять на себя часть рутины: можно ли их обучить творчеству? Первая русскоязычная книга, написанная человеком вместе с нейросетью — важный шаг в эволюции нейросетей и сфер их применения. Однако на данный момент нейросеть может подражать и помогать писателю, но не превзойти его талант», – отметил Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка.

«Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными Нейро Пепперштейном, есть хоть какое-то сходство. Тем не менее, рассказы Нейро Пепперштейна мне понравились. Если говорить об ассоциациях, которые на меня навеяли эти рассказы нейросети, то более всего они напомнили мне о замечательном фильме Вернера Херцога "Сердце из стекла". Этот фильм является смелым и удивительным экспериментом в области кинопроцесса. Все актеры, задействованные в этом фильме, играют под гипнозом. Состояние гипноза, в которое все они погружены, делает этих совершенно разных людей чем-то похожими друг на друга: у них одинаково увлажненные лица, расширенные зрачки, а еще все они непроизвольно то и дело совершают один и тот же жест — проводят тыльной стороной ладони по лбу, словно пытаясь стряхнуть с себя некое наваждение, пытаясь проснуться. У меня возникло ощущение, что искусственный интеллект тоже пребывает в таком непробужденном состоянии, в состоянии гипноза или морока, он спит и работает во сне, но в нем присутствует подспудное желание пробуждения, стремление к пробуждению. Поэтому книга так и называется – "Пытаясь проснуться"», – сказал Павел Пепперштейн, писатель и художник.

Помимо создания архитектуры нейросети, ее обучения и отбора текстов, вмешательство человека в творчество цифрового «двойника» Пепперштейна ограничилось работой корректора. Сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором их написала нейросеть. Прежде чем писать свои рассказы для сборника, Павел Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот.

В сборнике у каждого рассказа один автор, а читателям оставлена возможность угадывать, кому принадлежит тот или иной рассказ – человеку или машине. В разделе с содержанием книги читателям предлагается ставить пометки, кто написал тот или иной рассказ, и делиться своими догадками с другими читателями.

6 простых шагов: как импортозаместить решения в сфере информационной безопасности
Импортозамещение

Книга «Пытаясь проснуться» вышла с голографической обложкой с изображением двух картин. Одну написал Павел, а вторую – нейросеть ruDALL-E, созданная SberDevices и Sber AI при содействии SberCloud, которая предварительно «изучила» творчество Пепперштейна-художника.

***

Павел Пепперштейн – художник, писатель. Родился в 1966 г. в Москве. Учился в Академии изящных искусств в Праге. Один из основателей группы «Инспекция ʺМедицинская герменевтикаʺ».

SberDevices — компания экосистемы «Сбера», центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами
Цифровизация

Individuum — независимое книжное издательство из Москвы. Занимается «приключенческим» нон-фикшном и визионерскими художественными произведениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

CNews Analytics выпустил рейтинг топ-20 поставщиков ИТ в ритейл

Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще