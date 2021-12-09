«Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E

«Сбер» создал модель Emojich на базе нейросети ruDALL-E (XL). Это продолжение развития мультимодального вектора в обучении нейронных сетей командой Sber AI. Новая модель подходит для создания собственных эмодзи для общения в мессенджерах. Протестировать технологию можно в Телеграм-боте, на сайте и в приложении «Салют», достаточно сказать «Салют, включи художника», а затем попросить сгенерировать смайлик или эмодзи. Кроме того, код модели находится в открытом доступе — с ним можно ознакомиться в официальном репозитории ruDALL-E на Github.

ruDALL-E — нейросеть, созданная командами Sber AI и SberDevices. Модель моделирует совместное распределение текстовых последовательностей на русском языке и изображений и позволяет в итоге генерировать изображения по заданному русскоязычному описанию.

Emojich – «младший брат» модели ruDALL-E с 1.3 млрд параметров. И если проект по обучению ruDALL-E стал самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ, то новую модель можно считать первым официальным применением модели ruDALL-E и необходимым ее развитием в продуктовом направлении.

«Мы регулярно применяем язык эмодзи при общении в мессенджерах. Но при этом он достаточно ограничен теми вариантами, которые нам предлагает та или иная коммуникационная платформа. Поэтому нами была создана специальная модель для визуализации любой фразы в форме эмодзи. Для этого достаточно лишь описать желаемое и сгенерировать кастомизированный стикер или целый стикерпак. Уверен, что данный инструмент будет удобным и востребованным», – сказал Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк групп», исполнительный вице-президент.

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