Из Apple разбегаются топ-менеджеры. Компания увольняет ветеранов, работавших на нее десятилетиями

Всего за месяц Apple покинули два крупных руководителя, один из которых отдал компании как минимум 30 лет своей жизни. В общей сложности с сентября 2022 г. Apple лишилась четырех руководителей высшего звена, притом замену им она пока не нашла.

Apple расправляется с высшим руководящим составом

В Apple начались масштабные перестановки в высшем руководстве, пишет Bloomberg. Всего за месяц компания лишилась двух топ-менеджеров, а с начала осени 2022 г. – четырех. Замену нашли пока не всем.

По информации издания, в октябре 2022 г. Apple покинула Анна Маттиассон (Anna Matthiasson), ведавшая онлайн-магазином и интернет-продажами компании. Вместе с ней своей должности лишилась Мэри Демби (Mary Demby), которая курировала за корпоративные информационные системы Apple.

Анну Маттиассон заменил нынешний финдиректор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri). Пока он лишь исполняет ее обязанности, но не исключено, что новые полномочия будут переданы ему на постоянной основе. Что касается преемника Мэри Демби, то на момент публикации материала его имя Apple не раскрывала. Вполне вероятно, что должность все еще остается вакантной.

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Что важно, Мэри Демби проработала в Apple 30 лет. Это означает, что компания теряет своих ветеранов. Причины ее ухода держатся в тайне, как и в случае с Анной Маттиассон.

Ранее Apple уже переживала массовый уход руководителей. Как сообщал CNews, нечто подобное происходило в компании летом 2011 г.

Увольнения набирают обороты

И Демби, и Маттиассон, повторили судьбу Эванса Хэнки (Evans Hankey), об уходе которого стало известно в первых числах октября 2022 г. Это теперь уже бывший вице-президент Apple по промышленному дизайну. Когда именно он покинул компанию, и что подтолкнуло его к этому решению, остается загадкой.

Вместе с ним Apple лишилась уже трех руководителей, работавших в этой компании не один год, а в случае с Демби – не один десяток лет. Но их фамилии – не единственные в списке топ-менеджеров Apple, которые теперь работают в других компаниях. В нем есть, по меньшей мере, еще один человек – это директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват (Jane Horvath).

Хорват ушла из Apple несколько недель назад (точная дата увольнения не установлена). В настоящее время она трудится в одной из американских юридических фирм.

Что заставляет топ-менеджеров Apple вереницей покидать штат столь крупной и успешной компании, еще предстоит выяснить. Представители Apple наотрез отказались комментировать происходящее в высшем кадровом составе.

Ставка на онлайн

Уход Анны Маттиассон вызывает очень много вопросов. Как пишет Bloomberg, вследствие пандемии коронавируса COVID-19, накрывшей мир в 2020 г., интернет-магазин стал для Apple очень важным каналом сбыта своей продукции.

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Компания вкладывает немало ресурсов в развитие своего онлайн-магазина. Это включает, в том числе, редизайн, имевший место быть в 2021 г. Руководство сайтом Apple временно (а может, и на постоянной основе) передано Карен Расмуссен (Karen Rasmussen), которая до этого должность старшего директора, отвечающего за цифровой опыт и электронную коммерцию.

Вполне возможно, уход Маттиассон никак не связан с тем, как она выполняла свою работу. Руководитель подразделения онлайн-торговли Apple – это должность, на которой по тем или иным причинам никто надолго не задерживается. Сама Маттиассон занимала ее всего три года.

Подобная текучка кадров возникла в 2014 г. когда пост освободила первый руководитель данного отдела Дженнифер Бэйли (Jennifer Bailey), чтобы начать подготовку к запуску платежной системы Apple Pay. В настоящее время Бэйли курирует в компании все, что связано с финансовыми сервисами, включая Apple Pay, Wallet и Card.

Преемник Бэйли Боб Купбенс (Bob Kupbens) ушел с должности через два года, но в Apple не остался – он решил перейти в eBay. Сменивший его топ-менеджер проработал три года прежде, чем на его место пришла Маттиассон.

Заменить ветерана некем

Что касается подразделения, которое до октября 2022 г. возглавляла Мэри Демби, то оно занимается, помимо прочего, технической инфраструктурой онлайн-сервисов, в том числе развитием веб-сайта Apple. В настоящее время отдел всецело подчиняется Луке Маэстри, финансовому директору, однако далеко не факт, что это надолго. Тем не менее имя преемника Дэмби пока не названо.

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В конце сентября 2022 г. стало известно об увольнении еще одного ветерана Apple – вице-президента по закупкам Тони Блевинса (Tony Blevins). Как сообщал CNews, он испортил себе карьеру всего за минуту – примерно столько длился ролик в TikTok, в котором Блевинс отпускал не самые приличные шутки. В Apple он проработал 22 года.

В июне 2019 г. Apple лишилась еще одного важного члена команды – главного дизайнера Джонатана «Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive). Его привел в компанию сам Стив Джобс (Steve Jobs), основатель Apple, еще в начале 90-х годов XX века. Айв основал собственную дизайн-студию, но решил сотрудничать с Apple на аутсорсе. В 2022 г. контракт между ним и Apple истек, и продлевать его стороны не стали.

Карьера Айва в Apple длилась 27 лет. Вместе с из нее ушел ушел и дизайнер Марк Ньюсон (Marc Newson), примкнувший к ней в 2014 г.