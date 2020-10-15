«Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы «Типибиэс инжиниринг»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о начале сотрудничества с компанией «Типибиэс инжиниринг», конструкторским бюро международного холдинга TPBS.

В облаке «Техносерв Cloud» «Типибиэс инжиниринг» выбрал услугу «Облачного хранилища». Это одна из самых популярных услуг для бизнеса: она позволяет надежно и недорого хранить данные и быстро масштабировать ресурсы. Облачное размещение – оптимальный вариант для компаний, имеющих географически-распределенную филиальную сеть. Они получают круглосуточный и гарантированно надежный доступ к своим информационным ресурсам из любой точки, где есть выход в интернет. Преимуществом облачного хранилища «Техносерв Cloud» является версионность: если в рамках долгосрочного проекта или коллективной работы над документацией требуется сохранение всех итераций – в облаке история данных сохранится без потери изменений.

«Для участников международных компаний платформа «Техносерв Cloud» привлекательна тем, что в отличие от большинства аналогичных отечественных сервисов имеет гарантированную совместимость с Amazon S3 API. Протокол S3 API был разработан для обеспечения безопасного способа хранения данных во внешнем облаке и поддержки высокоскоростной работы с хранимой информацией. Сегодня в мире он считается общепринятым для выполнения этих задач в облачной среде. Благодаря тому, что наше облачное хранилище построено на базе решения Cloudian, мы получили уникальную 100%-совместимость с международными ресурсами, включая проверку подлинности v4, версионность, ACL через S3», – сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».