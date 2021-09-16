«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud

Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры.

Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного медиаконтента. Кроме того, поддерживается важный для интернет-контента постоянный доступ к материалам и обеспечивается возможность увеличения объема ресурсов по мере необходимости.

Высокопроизводительное хранилище облачной платформы совместимо с Amazon Web S3 API и бесшовно работает с другими S3-хранилищами. T1 Cloud гарантирует обеспечение безопасности информации, размещенной в облаке, благодаря шифрованию при передаче и хранении данных, управлению правами доступа и логированию всех операций с файлами. Сервис отличается гибкостью подключения.

Команда «Аудиоучебника» оперирует большими объемами данных, и ей необходимо иметь постоянный бесперебойный доступ к информационным системам. Перенос данных в облачное хранилище стал оптимальным решением для упрощения бизнес-процессов.

«Используя “Облачное хранилище”, компании существенно экономят на приобретении собственных СХД и их обслуживании. Благодаря сервису они получают круглосуточный доступ к облачному хранилищу и могут легко управлять данными в удобном интерфейсе, поэтому услуга пользуется спросом», − отметил Михаил Блинов, генеральный директор T1 Cloud.