Разделы

Интеграция
|

«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud

Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры.

Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного медиаконтента. Кроме того, поддерживается важный для интернет-контента постоянный доступ к материалам и обеспечивается возможность увеличения объема ресурсов по мере необходимости.

Высокопроизводительное хранилище облачной платформы совместимо с Amazon Web S3 API и бесшовно работает с другими S3-хранилищами. T1 Cloud гарантирует обеспечение безопасности информации, размещенной в облаке, благодаря шифрованию при передаче и хранении данных, управлению правами доступа и логированию всех операций с файлами. Сервис отличается гибкостью подключения.

Команда «Аудиоучебника» оперирует большими объемами данных, и ей необходимо иметь постоянный бесперебойный доступ к информационным системам. Перенос данных в облачное хранилище стал оптимальным решением для упрощения бизнес-процессов.

«Используя “Облачное хранилище”, компании существенно экономят на приобретении собственных СХД и их обслуживании. Благодаря сервису они получают круглосуточный доступ к облачному хранилищу и могут легко управлять данными в удобном интерфейсе, поэтому услуга пользуется спросом», − отметил Михаил Блинов, генеральный директор T1 Cloud.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021

Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер

Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности

В России на деньги государства построен крупный завод электроники

Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021