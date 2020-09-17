К облаку «Техносерв Cloud» подключился лидер СРА-сегмента финансового рынка

«Техносерв Cloud» объявтлп о начале сотрудничества с крупнейшей финансовой CPA-сетью в России − Leads.su.

Leads.su разместил свои данные, выбрав «Облачное хранилище». Услуга Техносерв Cloud поддерживает протокол доступа S3 API и подходит для хранения большого объема информации. Заказчик может управлять размещенными данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать. Облачное Объектное хранилище имеет высокую надежность хранения − от 99,99, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. При необходимости Leads.su может воспользоваться индивидуальной настройкой корпоративной политики хранения информации.

«"Облачное хранилище" позволяет сэкономить средства заказчика на создании и техническом обслуживании инфраструктуры, повысить гибкость бизнес-процессов и иметь круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. Для того чтобы подключиться к хранилищу, не требуется долгих и сложных настроек Firewall. Облачное объектное хранилище Техносерв Cloud является высокопроизводительным и совместимым с хранилищем Amazon Web Services. Оно подходит для хранения резервных копий, архивов, размещения контента веб-сайтов и медиафайлов, а также для организации хранилища для систем документооборота», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».