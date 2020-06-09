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«Техносерв Cloud» принял в свое облако «1С-Софт»

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «1С-Софт». Компания «1С-Софт» разместила часть данных на облачной платформе «Техносерв Cloud», выбрав услугу «Облачное хранилище». Ее преимуществом является то, что клиент может управлять размещенными данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать. При этом облачное хранилище значительно сокращает затраты, которые требуются на создание и техническое обслуживание собственных дополнительных ИТ-мощностей.

Услуга «Облачного хранилища» полностью поддерживает протокол доступа S3 API и подходит для хранения большого объема данных заказчика. Она имеет тарифные планы под любые потребности и специфику бизнеса клиента. Тариф «Единый» имеет гибкую ценовую политику и предусматривает скидку за объем потребления: чем больше данных компания размещает в облаке на мощностях «Техносерв Cloud», тем меньше стоимость аренды. Также «Техносерв Cloud» ввел специальный тариф для разработчиков приложенийи сервисов, которым сложно заранее спрогнозировать количество скачиваемой информации, а также число PUT и GET запросов. Главное отличие этого тарифа от «Единого» заключается в том, что при использовании объектного хранилища пользователь оплачивает только хранениеданных в облаке.

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового клиента. «Техносерв Cloud» уделяет особое внимание обеспечению безопасности данных своих заказчиков. При миграции и хранении информации в облаке осуществляется шифрование, индивидуальнаянастройка прав доступа, логирование всех операций с файлами. Наши специалисты производят регулярный мониторинг в целях дополнительной информационной безопасности. Надежность хранения составляет 99,999999, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с технологией RAID-6. Также мы предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации для каждого клиента», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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