Спецпроекты

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище

Облака

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище на базе решения Cloudian с полным соответствием протоколу S3 API. Центр сертификации занимается выпуском разрешительной документации, разработкой технической документации, поэтому размещение в облаке системы документооборота, архива и ряда служебных программ помогают сотрудникам экспертной организации повысить оперативность и эффективность решения рабочих задач как в офисе, так и в режиме удаленной работы. Также важными критериями выбора были полная совместимость облачных решений с существующей инфраструктурой и быстрая интеграция в рабочий процесс компании.

«В силу специфики работы организации нашим сотрудникам необходимо оперировать большими объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в напряженный период квартальной отчетности, когда традиционно нагрузка на ИТ-инфраструктуру возрастает многократно, облачное решение продемонстрировало высокую производительность и надежность», – отметил Дмитрий Никитин, заместитель генерального директора компании «Ракета».

«При реализации облачных решений мы гарантируем заказчику высокий уровень безопасности для размещаемых у нас ресурсов благодаря эффективной системе шифрования при передаче и хранении данных, тонкой настройке прав доступа, логированию всех операций с файлами. При этом надежность хранения данных в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Мы также предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Техноблог

Чем опасно активное шумоподавление в наушниках?

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом