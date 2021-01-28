«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище на базе решения Cloudian с полным соответствием протоколу S3 API. Центр сертификации занимается выпуском разрешительной документации, разработкой технической документации, поэтому размещение в облаке системы документооборота, архива и ряда служебных программ помогают сотрудникам экспертной организации повысить оперативность и эффективность решения рабочих задач как в офисе, так и в режиме удаленной работы. Также важными критериями выбора были полная совместимость облачных решений с существующей инфраструктурой и быстрая интеграция в рабочий процесс компании.

«В силу специфики работы организации нашим сотрудникам необходимо оперировать большими объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в напряженный период квартальной отчетности, когда традиционно нагрузка на ИТ-инфраструктуру возрастает многократно, облачное решение продемонстрировало высокую производительность и надежность», – отметил Дмитрий Никитин, заместитель генерального директора компании «Ракета».

«При реализации облачных решений мы гарантируем заказчику высокий уровень безопасности для размещаемых у нас ресурсов благодаря эффективной системе шифрования при передаче и хранении данных, тонкой настройке прав доступа, логированию всех операций с файлами. При этом надежность хранения данных в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Мы также предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».