Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»

Интеграция Внедрения Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с независимой международной контрактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал».

Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и совместимым с хранилищем Amazon Web Services и полностью поддерживает протокол доступа S3 API. Клиент может легко управлять размещенными данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать. Кроме того, услуга помогает значительно сократить затраты, требующиеся на создание и техническое обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры.

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового клиента. Наша основная задача – предоставить качественный и надежный сервис для оптимизации бизнес-задач "Атлант клиникал". Благодаря использованию "Облачного хранилища" клиент сможет значительно сократить свои затраты на создание и техническое обслуживание собственной облачной инфраструктуры, а также иметь круглосуточный доступ к данным вне зависимости от своего местонахождения», − отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация

В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре

Huawei начинает продавать в России точки доступа Wi-Fi 6 без американских компонентов

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника