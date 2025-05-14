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Schneider Electric Systeme Electric Systeme9


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Новая флагманская серия модульного оборудования Systeme9 от российской компании «Систэм Электрик» с двойной сертификацией по промышленному и бытовому стандартам 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 143 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 300 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 13 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 20 1
Schneider Electric 580 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3390 1
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Аксессуары 3962 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1307 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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