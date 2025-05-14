Новая флагманская серия модульного оборудования Systeme9 от российской компании «Систэм Электрик» с двойной сертификацией по промышленному и бытовому стандартам

«АРМО-Системы» представила флагманскую линейку модульного оборудования Systeme9 российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), в которую входят автоматические выключатели тока (АВ) S9F/S9H, выключатели дифференциального тока (ВДТ) S9R, автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) S9D, блоки дифференциального тока (БДТ) S9V, выключатели нагрузки (ВН) S9S, а также дополнительные расцепители и сигнальные/аварийные контакты. Устройства Systeme9 проходят двойную сертификацию по промышленному и бытовому стандартам, устойчивы к импульсным перенапряжениям до 6 кВ, оснащены механизмом мгновенного включения, имеют повышенный уровень напряжения изоляции (500 В) и стабильно работают в сложных условиях в диапазоне температур от -35° C до +70° C. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Двойная сертификация по стандартам ГОСТ IEC 60947-2 и ГОСТ IEC 60898-1 делает автоматические выключатели тока и другие устройства Systeme9 универсальными, позволяя использовать их на промышленных, коммерческих и жилых объектах. Продукты этого флагманского семейства обладают повышенными эксплуатационными характеристиками: стойкостью к внешним воздействиям и нестабильным параметрам электросетей, и расширенным диапазоном рабочих температур – от -35 до +70 °C. В целях повышения уровня безопасности модульное оборудование Systeme9 имеет встроенную индикацию реального положения контактной группы, самую высокую III степень стойкости к загрязнению, а для лицевой панели устройств предусмотрена изоляция второго класса.

Визуально идентифицировать аварийные линии в электроустановке, собранной на базе Systeme9, можно с помощью встроенной индикации аварийного срабатывания на лицевой панели самих автоматических выключателей, а для удаленного контроля состояния защищаемых линий и гибкого управления нагрузками в линейке Systeme9 доступны унифицированные компактные аксессуары. Функция удвоенного момента затяжки клемм улучшает надежность и стабильность соединения проводников, предотвращает возможные аварии и способствует повышению долговечности решения. Объединенные гребенчатой шиной автоматы Systeme9 можно демонтировать, не снимая саму шину, что позволяет оперативно заменить, например, вышедший из строя автоматический выключатель тока, а также упрощает модернизацию всей системы.

Высокая скорость сборки автоматов Systeme9 обеспечивается за счет двойных безопасных клемм раздельного монтажа проводников и шинных разводок типа PIN. Наличие двух крепежных клипс позволяет устанавливать автоматический выключатель тока и другие модульные устройства Systeme9 одной рукой и обеспечивает дополнительное прижимное усилие для их стабильного расположения на DIN-рейке. Стоит отметить, что все устройства этой серии имеют долговечную маркировку с техническими характеристиками, знаками сертификации и монтажными инструкциями, которая выполнена методами лазерной маркировки и литья и не подвержена действиям растворителей, агрессивных сред и УФ-лучей.

Оборудование Systeme9 гарантирует сохранение высоких изоляционных свойств даже при появлении в защищаемой цепи высоких импульсных перенапряжений, что особенно актуально для промышленных объектов. Механизм быстрого включения предотвращает преждевременный износ контактов, обеспечивая их мгновенное замыкание вне зависимости от скорости движения рукояти. Такой подход минимизирует падение напряжения тока, снижает нежелательный нагрев и уменьшает риск возникновения неисправностей, что продлевает срок службы всей системы. Уровень напряжения изоляции, поддерживаемый автоматическими выключателями тока данной серии, повышен до 500 В. За счет этого риск пробоя между токоведущими частями крайне низок даже в условиях высокой влажности или запыленности.