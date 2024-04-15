«Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств для систем конечного распределения Systeme9. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Серия модульных устройств Systeme9 объединяет в себе выдающиеся технические характеристики и единый дизайн. Созданная на базе 10 кА промышленной платформы, линейка предназначена как для производственных, так и жилых и гражданских объектов.

При ее создании строго учитывались требования российского рынка, а выпускаться серия будет на новейшей автоматизированной производственной линии со сплошным выходным контролем качества. Особенность данной линейки – двойная сертификация как по промышленному, так и по бытовому стандарту для всех устройств серии. Большое внимание при разработке устройств было уделено вопросам надежности.

В конструкции приборов предусмотрены двойные клеммы для одновременного подключения проводников и шинных разводок типа PIN с защитой от случайных касаний и ошибок при монтаже. По сравнению с другим аналогичным оборудованием момент затяжки клемм удвоен, что повышает надежность соединения с проводами. Крепление на DIN-рейке обеспечивают две двухпозиционные крепежные клипсы.

Расширенный температурный диапазон составляет от -35 до +70°C. Модульное оборудование данной серии способно выдерживать кратковременные импульсы напряжения до 6 кВ, изоляция длительно выдерживает до 500 В переменного тока. На продукты линейки дается гарантия пять лет.

Маркировка и монтажные инструкции нанесены на корпус устройств Systeme9 методом лазерной гравировки, что обеспечивает их долговечность. Предусмотрены индикация реального положения контактов, а также индикация аварийного срабатывания. Благодаря указанным особенностям, обслуживающий персонал может быстро понять причину отключения нагрузки.

На первом этапе запуска серии на рынке появятся автоматические выключатели с шириной полюса в 18 и 27мм, выключатели дифференциального тока, АВДТ, блоки дифференциального тока (Vigi-блоки), выключатели нагрузки и аксессуары к ним.

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Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по распределению электроэнергии и автоматизации. «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения.

Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ, г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис).