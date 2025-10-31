Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кашин Алексей
СОБЫТИЯ
|31.10.2025
|МФТИ и НАРТЕХ представили проект гибридной сети связи 1
|04.07.2022
|Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1
Кашин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кашаев Алексей 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.