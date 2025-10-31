Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Кашин Алексей


СОБЫТИЯ


31.10.2025 МФТИ и НАРТЕХ представили проект гибридной сети связи 1
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кашин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

KPMG 270 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 166 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 19 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 1
Schneider Electric 588 1
Accenture plc 690 1
Потенциал 3 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11436 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 53 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11866 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 1
IDC MarketScape 18 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
Кашаев Алексей 21 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3230 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 428 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
Беларусь - Белоруссия 6003 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2621 1
Украина 7765 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Франция - Французская Республика 7963 1
Казахстан - Республика 5769 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4318 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 796 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
Gartner - Гартнер 3598 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/