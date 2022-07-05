«Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric) объявляет о начале деятельности. Она образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric

в России и Белоруссии локальному руководству, соответствующее соглашение подписано 4 июля 2022 г.

«Систэм электрик» производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует лучшие технологии в области промышленной автоматизации. Компания предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, «Систэм электрик» предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

«Опираясь на сплоченную команду профессионалов, мы продолжим поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Мы с уверенностью смотрим в будущее и видим перспективы для развития и дальнейшего роста компании на российском рынке. Наступило время вызовов и вместе с тем больших возможностей», – отметил генеральный директор «Систэм электрик» Алексей Кашаев.

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В группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод «Электромоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), «Инженерно-сервисный центр» (г. Москва) и «Центр инноваций» (г. Иннополис). Локализация решений, высокие компетенции и профессионализм команды помогут «Систэм электрик» поддержать своих партнеров и обеспечить непрерывность производственных процессов. «Систэм электрик» производит и продает оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft. Большинство новых продуктов и решений будут разработаны и произведены в России.

«Систэм электрик» продолжит оказывать сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг и поддерживать партнеров и заказчиков.