«НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300»

Научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») разработал встроенное программное обеспечение для устройства защиты и автоматики серии «Юнит-М300» для применения на высокоавтоматизированных подстанциях различных архитектур построения.

Всё программное обеспечение, разработанное «НЭК.Тех» для устройства защиты и автоматики серии «Юнит-М300», внесено в реестр российского программного обеспечения Минцифры Российской Федерации. Включение ПО в реестр открывает возможность для применения устройств в энергетическом секторе России.

Разработанное программное обеспечение предназначено для функционирования всех типов модулей, входящих в состав устройства защиты и автоматики серии «Юнит-М300».

ПО «НЭК.Тех» обеспечивает: непрерывный мониторинг всех аппаратных и программных компонентов устройства; межмодульный обмен информацией, содержащей настройки, команды и статусы, с модулем центрального процессора устройства; измерение и цифровую обработку параметров электрической сети.

цифровизация

«Юнит-М300» – это серия устройств защиты и автоматики, которые производятся в различных функциональных модификациях на российском предприятии «Юнител Инжиниринг» (компания также входит в промышленную группу «НЭК»). Примером применения устройств серии «Юнит-М300» является комплекс централизованной защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ), выполненный в соответствии с СТО 56947007 33.040.20.295 2019 «Технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ 6-35 кВ» ПАО «Россети».

Программные разработки научно-технического центра «НЭК.Тех» позволяют работать на опережение и совместно с российскими производителями оборудования создавать решения для энергетики. На сегодняшний день устройства серии «Юнит-М300» позволяют создавать универсальные решения с широким спектром применения на объектах энергетики в соответствии с актуальными требованиями нормативной документации к высокоавтоматизированным подстанциям различных архитектур построения ПАО «Россети».

