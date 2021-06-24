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УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале

Сотрудники УГМК-Телеком прошли техническое обучение от компании-партнера Schneider Electric по адаптации комплектных распределительных устройств серии PIX12 с воздушной изоляцией на номинальное напряжение до 10 кВ.

В ходе теоретической части обучающего курса, проводимого на базе Технического университета УГМК в Верхней Пышме, сотрудники компании прослушали информацию о новых требованиях, предъявляемых к оборудованию среднего напряжения и изучили конструкцию ячеек серии PIX12, решения по автоматизации в энергетике и инновационные устройства релейной защиты.

После, уже на практике, сотрудники УГМК-Телеком изучили вопросы монтажа и эксплуатации ячеек.

«Полученные в результате партнерского обучения знания и навыки, подтвержденные сертификатом официального партнера Schneider Electric, дают право на адаптацию распределительных устройств PIX12 на Урале/ Создание линии по адаптации КРУ на базе компании позволит УГМК-Телеком удовлетворять спрос не только внутреннего заказчика — предприятий УГМК, но и внешнего — промышленных и коммерческих предприятий, региональных сетевых компаний, организаций социальной сферы. КРУ серии PIX12 дают возможность предложить заказчикам нашего региона самые современные решения в сфере распределения электроэнергии за разумные деньги и отвечают трем ключевым критериям: безопасности, надежности и простоте эксплуатации», - сказал начальник цеха производства электротехнических шкафов УГМК-Телеком Марс Имаметдинов.

В конце 2019 г. УГМК-Телеком запустила собственное производство низковольтных электротехнических шкафов и шкафов автоматизированной системы управления технологическим процессом для обеспечения потребностей предприятий УГМК. Уже спустя полгода существования производства было выпущено 250 единиц продукции разного уровня назначения, которая задействована в том числе в сложных технологических процессах заказчиков и готова выйти на внешний рынок.

Эльяс Касми

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