Разделы

Цифровизация Электроника
|

«Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщила о расширении линейки автоматических выключателей в литом корпусе SystemePact CCB.

В продаже появились дополнительные опции и аксессуары линейки: предназначенные для обеспечения изоляции токоведущих частей трех- и четырехполюсные длинные клеммные заглушки для аппаратов CCB100-630, а также четырехполюсные короткие для CCB400-630, переходники на цоколь для CCB100-630 для установки межполюсных перегородок и клеммных заглушек, а для дистанционного управления выключателем – независимый расцепитель MX для цепей управления 24В переменного/постоянного тока.

Серия SystemePact CCB представлена выключателями SystemePact CCB100-630, рассчитанными на номинальный ток от 16 до 630А и обладающими отключающей способностью до 150кА, оснащенными различными расцепителями TMD / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5 для защиты распределительных линий и расцепителями SystemeLogic 1 / 2 M для защиты электродвигателей.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В США острый кадровый голод в производстве полупроводников. Некем закрывать десятки тысяч создаваемых рабочих мест

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024