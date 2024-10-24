Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE

Компания Energon представляет новую продуктовую категорию — импульсные источники питания Smartwatt PSE, которая включает три линейки устройств для стабильного питания: на 12, 24 и 48 В постоянного тока (S-Power, H-Power, R-Power). Эти решения ориентированы на использование в различных сферах — от домашней автоматизации до сложных промышленных систем. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Каждая линейка источников питания обладает своими техническими особенностями. Модели для монтажа на DIN-рейку, низкопрофильные решения небольших шкафов автоматики и вспомогательные модули резервирования создают комплексное предложение для обеспечения питания.

За счет низкого уровня электромагнитных помех и высокой помехоустойчивости Smartwatt PSE подходят для работы с оборудованием, которое чувствительно к высокочастотным излучениям.

Для промышленных предприятий особое значение имеет резервирование нагрузки. Вспомогательные модули, входящие в линейку Smartwatt PSE R-Power, поддерживают работу систем даже при частых сбоях или нестабильном питании. Это особенно важно для производственных линий, где каждый простой может обернуться значительными финансовыми потерями. Модули резервирования могут компенсировать выход из строя одного из источников питания, а буферные модули обеспечивают краткосрочное резервирование в пределах нескольких секунд. Блоки питания с функцией ИБП позволяют накапливать энергию во внешних свинцово-кислотных аккумуляторных модулях и использовать её при обрыве сети, поддерживая критически важные системы автоматизированного управления на протяжении длительного времени.

Все устройства Smartwatt PSE проходят контроль качества еще на этапе производства.

«На российском рынке данное решение станет важным дополнением для проектировщиков автоматизированных систем управления, специалистов по созданию «умных домов», а также для сборщиков щитового оборудования. Мы стремимся придерживаться комплексного подхода в создании источников питания, что позволяет нам закрыть потребности самых разных клиентов, предлагая продукцию, которая отвечает требованиям по качеству, надежности и стоимости», — отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.