Energon SMARTWATT

Energon - SMARTWATT

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97% 1
14.03.2025 Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt 2
28.02.2025 Energon представляет линейку прецизионных кондиционеров Smartwatt для ЦОДов 5
28.12.2024 ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД? 1
11.11.2024 Energon запускает автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE 2
06.11.2024 Energon представила серверные шкафы Smartwatt Rack S-Series для дата-центров 3
31.10.2024 Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 3
06.09.2024 Energon представила серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series для современных дата-центров 2
28.03.2024 Energon выходит на рынок однофазных ИБП 1

Публикаций - 10, упоминаний - 21

Energon и организации, системы, технологии, персоны:

Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 9
Ростех - Автоматика Концерн 1708 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1287 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3254 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1506 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10853 3
Аксессуары 4043 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10018 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7067 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 332 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2300 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2743 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3073 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4253 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1545 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 579 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 55 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 221 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1188 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 962 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 86 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1515 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11891 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 221 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6104 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 90 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 489 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1962 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1282 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 556 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3873 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1074 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 496 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Беспалов Александр 14 7
Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Европа 24499 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4239 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Импортозамещение - параллельный импорт 541 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 1
Национальный проект 350 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2224 1
Энергетика - Energy - Energetically 5384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2776 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5141 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

