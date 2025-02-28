Energon представляет линейку прецизионных кондиционеров Smartwatt для ЦОДов

Компания Energon, поставщик энергетических решений, анонсирует запуск новой линейки прецизионных кондиционеров Smartwatt. Эти устройства разработаны для обеспечения точного контроля температуры, влажности и чистоты воздуха в центрах обработки данных (ЦОД), серверных комнатах, лабораториях и медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Линейка включает четыре основные модели, каждая из которых адаптирована под специфические требования современных объектов.

Шкафные кондиционеры Smartwatt CAB. Решение для помещений с высоким уровнем тепловыделения, таких как ЦОДы и серверные комнаты.

Межрядные кондиционеры Smartwatt ROW. Их устанавливают между серверными стойками, что позволяет равномерно распределять охлажденный воздух и предотвращать локальный перегрев. Это особенно важно для крупных центров обработки данных с высокой плотностью размещения оборудования.

Внутристоечные кондиционеры Smartwatt RACK in. Компактные устройства, интегрируемые в стандартные ИТ-стойки 19”. Они экономят пространство и обеспечивают необходимый микроклимат для маломощных серверов.

Моноблочные кондиционеры Smartwatt ST. Устанавливаются в двери телекоммуникационных шкафов и подходят для эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. Модель отличается низким уровнем шума и компактными размерами.

Шкафные и межрядные кондиционеры могут быть адаптированы под различные конфигурации контуров охлаждения и оснащены дополнительными опциями в зависимости от конкретных рабочих условий. В линейке доступны модели с энергосберегающей функцией — фреоновым фрикулингом.

Кондиционеры оснащены энергоэффективными инверторными компрессорами, испарителями с увеличенной площадью теплообмена, центробежными ЕС-вентиляторами и электронными расширительными вентилями. Это позволяет адаптировать производительность к изменяющейся тепловой нагрузке в серверных и машинных залах ЦОД, обеспечивая высокую энергоэффективность.

«Новая линейка предлагает широкий модельный ряд с модульной конструкцией и различными вариантами охлаждения (фреоновое, водяное), низким уровнем шума и вибрации, а также защитой от пыли и влаги. Это еще один шаг в направлении создания современных, надежных и экологически безопасных решений для бизнеса и промышленности», — отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.