Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97%

Бренд Smartwatt представил новинки в сегменте бесперебойного питания — новые трехфазные ИБП обеспечивают надежную защиту критически важных объектов, а высокий КПД позволяет повысить энергоэффективность и сократить эксплуатационные затраты.

В основе подхода — высокая энергетическая эффективность и ремонтопригодность без остановки нагрузки. КПД до 97% (в режиме ECO — до 99%) помогает снизить PUE, что для дата-центров и операторов связи означает ощутимое снижение OPEX на горизонте всего жизненного цикла системы. Модульная архитектура поддерживает горячую замену компонентов, а при отказе вентиляторов система сохраняет до 50% нагрузки, позволяя пройти инциденты без аварийного отключения и выиграть время для регламентных работ. Для встраивания в существующие диспетчерские и SCADA предусмотрены веб-интерфейс, SNMP, Modbus и релейные входы — это упрощает мониторинг, облегчает прогнозирование отказов и сокращает MTTR.

Линейки различаются по задачам и форм-фактору, чтобы не «переплачивать» за запас там, где он не нужен, и масштабироваться по мере роста объекта.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

Для ЦОДов и промышленности предназначена серия CPI мощностью до 1,2 МВт с двойным преобразованием. Для телеком-оборудования, где важна плотность и быстрая инсталляция, — модульные FPI до 200 кВт, предназначенные для установки в стойку 19”. Там, где требуется гибкость по автономии и универсальность — серия TPI до 160 кВт с возможностью использовать внешние или встроенные аккумуляторы. При дефиците площади — компактные модульные BPI до 90 кВт со встроенными АКБ. Для быстрых внедрений в стандартные стойки — RPI до 40 кВт с легкой настройкой и управлением. В зависимости от линейки можно наращивать время автономной работы за счет подключения до 50 внешних аккумуляторных блоков, подбирая резерв в соответствии с профилем нагрузки — от серверных и телекоммуникаций до производственных линий и диагностического оборудования.

«Мы фокусировались на метриках, которые важны заказчикам. Новые ИБП сочетают в себе передовые технологии, надежность и оптимальный уровень энергоэффективности. Это практичный ответ на ежедневные задачи ЦОДов, телеком-операторов, промышленности и медицины», — сказал Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Smartwatt.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Корпоративные LMS-платформы 2025

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: