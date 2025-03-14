Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt

Компания Energon выводит на рынок новую серию электрозарядных станций переменного тока Smartwatt EVC, предназначенных для зарядки электромобилей и гибридов в домашних и коммерческих условиях. В отличие от станций постоянного тока, которые могут негативно влиять на ресурс аккумулятора, зарядка переменным током продлевает срок его службы. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Развитие инфраструктуры зарядных станций становится особенно актуальным в свете масштабных планов по производству российских электромобилей и последовательных гибридов. В рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта», входящего в новый национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», предусмотрено не только развитие отечественного автопрома, но и создание условий для его эффективной эксплуатации. По словам Минпромторга, до 2030 г. запланировано производство 183,85 тыс. электромобилей и гибридов, что требует расширения сети зарядных станций.

Новая серия электрозарядных станций Smartwatt EVC включает однофазные и трехфазные станции переменного тока мощностью от 7 до 22 кВт для бытового использования, а также трехфазные станции коммерческого назначения с мощностью от 22 до 44 кВт, поддерживающие протокол OCPP 1.6J для интеграции с операторами зарядных сервисов. Все модели совместимы с современными электромобилями и гибридными автомобилями.

Станции компактны и оснащены функцией удаленного управления через мобильное приложение, что позволяет пользователям контролировать процесс зарядки, настраивать расписание и отслеживать потребление электроэнергии. Устройства имеют русскоязычный интерфейс, возможность ограничения доступа с помощью RFID-карт, встроенные функции балансировки мощности и измерительный трансформатор. В комплекте к каждой станции идет высокопрочный пятиметровый кабель, а для удобства монтажа предусмотрены аксессуары для установки на отдельно стоящую стойку. Уровень защиты IP54 позволяет использовать станции в условиях воздействия пыли, влаги и осадков.

Одним из ключевых преимуществ серии является возможность интеграции с солнечными электростанциями. Это позволяет использовать возобновляемую энергию для зарядки автомобиля, снижая затраты на электричество.

«Инициативы государства требуют создания доступной и надежной сети зарядных устройств, что делает запуск новой серии зарядных станций Smartwatt EVC своевременным шагом для поддержки развития электромобилей в России. Мы внимательно следим за трендами и изменениями рынка, поэтому разработали линейку зарядных станций переменного тока, которая отвечает актуальным потребностям пользователей как в частном, так и в коммерческом секторе и соответствует современным стандартам безопасности и энергоэффективности», — отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов компании Energon.