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Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России

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Техника
, Текст: Владимир Бахур
Ulefone запустила на AliExpress «предварительные продажи» нового защищенного смартфона Armor X6 с очень низкой ценой. Новинку можно ронять на бетон или снимать ею видео под водой без дополнительной защиты.

Для экономных экстремалов

Китайская Ulefone, известная линейкой своих защищенных смартфонов Armor X, начала предварительные глобальные продажи новой модели Armor X6 начального уровня с очень низкой ценой.

Несмотря на скромные аппаратные характеристики и позиционирование в качестве недорогого решения, новинка получила действительно качественную всепогодную защиту по строгим спецификациям IP68 и IP69K.

В дополнение, Armor X6 получил ряд современных функций и интересных возможностей – таких как ОС Android 9.0 «из коробки», разблокировку по лицу, возможность съемки под водой и др.

Особенности Ulefone Armor X6

Смартфон Armor X6 обладает пятидюймовым экраном с разрешением 720x1280 пикселей. Аппарат выполнен на базе четырехядерного процессора MediaTek MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц, оснащен 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ .

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Смартфон Ulefone Armor X6 с защитой от влаги

Смартфон поддерживает до двух SIM-карт формата Nano SIM (один из них объединен с картридером microSD с поддержкой карт емкостью до 128 ГБ), поддерживаются сети 3G/WCDMA. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0.

Смартфон оснащен основной камерой на 8 МП с широкоугольным объективом ƒ/2.2 и двойной светодиодной вспышкой, а также фронтальной камерой на 5 МП с оптикой ƒ/2.2. Список портов включает разъем Micro USB и аудио-вход 3,5 мм для подключения наушников.

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Конструкция смартфона Ulefone Armor X6

Скромные аппаратные характеристики Armor X6 с лихвой окупаются его расширенной «неубиваимостью». Соответствие спецификациям IP68 и IP69K (DIN 40050-9) означает, в частности, полную защиту от проникновения пыли и грязи, возможность работы под водой при длительном погружении и под давлением.

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Ulefone Armor X6 с защитой от пыли и грязи

Производитель гарантирует для Armor X6 сохранение работоспособности после 30-минутного погружения под воду на глубину до 1,5 м или после 24-часового погружения в бетонный раствор на глубину до 1 м, а также невосприимчивость к падениям на твердую поверхность с высоты 1,2 м под любым углом.

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Режим подводной съемки в Ulefone Armor X6

Список встроенных датчиков включает акселерометр, электронный компас, GPS, сенсоры приближения и освещенности. Скорость работы функции разблокировки по лицу составляет 0,2 с. В список интересных функций также входит режим работы в перчатках (Gloves Mode) и режим подводной съемки.

Аппарат оснащен встроенной литий-полимерной батареей емкостью 4000 мАч, заряда которой, по данным производителя, достаточно для работы в режиме ожидания на протяжении 430 часов или до 13 часов в режиме разговора. Габариты смартфона составляют 150 х 78,9 х 14,4 мм, вес с батареей – 223,8 г.

Начало продаж и цены

В настоящее время смартфон Ulefone Armor X6 уже доступен для заказа в глобальном магазине компании на онлайн-площадке AliExpress.

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Варианты цветового оформления Ulefone Armor X6

В рамках «спецакции», которая продлится с 22 по 31 декабря 2019 г., глобальная версия смартфона Armor X6 с предустановленной ОС Android 9.0 9 Pie в вариантах исполнения корпуса «черный» и «оранжевый» предлагается по цене $69,99 (для российских покупателей – 6 402,66 руб. на момент написания материала) с бесплатной доставкой в Россию.

Регулярная цена смартфона Ulefone Armor X6 заявлена на уровне $99,99, или 8 003,49 руб.

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