Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России

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Для экономных экстремалов

Китайская Ulefone, известная линейкой своих защищенных смартфонов Armor X, начала предварительные глобальные продажи новой модели Armor X6 начального уровня с очень низкой ценой.

Несмотря на скромные аппаратные характеристики и позиционирование в качестве недорогого решения, новинка получила действительно качественную всепогодную защиту по строгим спецификациям IP68 и IP69K.

В дополнение, Armor X6 получил ряд современных функций и интересных возможностей – таких как ОС Android 9.0 «из коробки», разблокировку по лицу, возможность съемки под водой и др.

Особенности Ulefone Armor X6

Смартфон Armor X6 обладает пятидюймовым экраном с разрешением 720x1280 пикселей. Аппарат выполнен на базе четырехядерного процессора MediaTek MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц, оснащен 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ .

Смартфон Ulefone Armor X6 с защитой от влаги

Смартфон поддерживает до двух SIM-карт формата Nano SIM (один из них объединен с картридером microSD с поддержкой карт емкостью до 128 ГБ), поддерживаются сети 3G/WCDMA. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0.

Смартфон оснащен основной камерой на 8 МП с широкоугольным объективом ƒ/2.2 и двойной светодиодной вспышкой, а также фронтальной камерой на 5 МП с оптикой ƒ/2.2. Список портов включает разъем Micro USB и аудио-вход 3,5 мм для подключения наушников.

Конструкция смартфона Ulefone Armor X6

Скромные аппаратные характеристики Armor X6 с лихвой окупаются его расширенной «неубиваимостью». Соответствие спецификациям IP68 и IP69K (DIN 40050-9) означает, в частности, полную защиту от проникновения пыли и грязи, возможность работы под водой при длительном погружении и под давлением.

Ulefone Armor X6 с защитой от пыли и грязи

Производитель гарантирует для Armor X6 сохранение работоспособности после 30-минутного погружения под воду на глубину до 1,5 м или после 24-часового погружения в бетонный раствор на глубину до 1 м, а также невосприимчивость к падениям на твердую поверхность с высоты 1,2 м под любым углом.

Режим подводной съемки в Ulefone Armor X6

Список встроенных датчиков включает акселерометр, электронный компас, GPS, сенсоры приближения и освещенности. Скорость работы функции разблокировки по лицу составляет 0,2 с. В список интересных функций также входит режим работы в перчатках (Gloves Mode) и режим подводной съемки.

Аппарат оснащен встроенной литий-полимерной батареей емкостью 4000 мАч, заряда которой, по данным производителя, достаточно для работы в режиме ожидания на протяжении 430 часов или до 13 часов в режиме разговора. Габариты смартфона составляют 150 х 78,9 х 14,4 мм, вес с батареей – 223,8 г.

Начало продаж и цены

В настоящее время смартфон Ulefone Armor X6 уже доступен для заказа в глобальном магазине компании на онлайн-площадке AliExpress.

Варианты цветового оформления Ulefone Armor X6

В рамках «спецакции», которая продлится с 22 по 31 декабря 2019 г., глобальная версия смартфона Armor X6 с предустановленной ОС Android 9.0 9 Pie в вариантах исполнения корпуса «черный» и «оранжевый» предлагается по цене $69,99 (для российских покупателей – 6 402,66 руб. на момент написания материала) с бесплатной доставкой в Россию.

Регулярная цена смартфона Ulefone Armor X6 заявлена на уровне $99,99, или 8 003,49 руб.